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20:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Уходящие от погони чиновник и депутат выкинули на трассу крупную взятку

Главу администрации поселка городского типа Токсово (Ленинградская область) заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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«По версии следствия, 21 октября [подозреваемый] получил часть требуемой суммы в размере 300 тысяч рублей, от общей суммы взятки в размере двух миллионов рублей», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, подозреваемый получил деньги за подписание документов по восстановлению канализационно-очистных сооружений в поселке Токсово, а также дальнейшее общее покровительство. В связи с внезапно ухудшившимся состоянием здоровья, подозреваемый был госпитализирован в медицинское учреждение.

Между тем, по данным издания 47news.ru, взятку подозреваемому директор местного предприятия передал через депутата Совета депутатов Токсово. После этого депутат сел в машину Volvo XC90 к подозреваемому чиновнику — и к ним стали подходить полицейские. Однако, Volvo успела выехать со стоянки, после чего началась погоня.

Как отмечает издание, чиновник и депутат пытались избавиться от денег, выкидывая пятитысячные купюры на дорогу прямо из машины. Вскоре их заблокировали и задержали. Осмотр места происшествия продолжался несколько часов, так как полицейским пришлось собирать деньги по обочинам.

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