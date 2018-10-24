Оператор нижегородского отделения «Почты России» похитила ценности почти на 453 тыс. руб

«Тридцатилетняя местная жительница осуждена по ч. 3 ст. 160 УК РФ (“Хищение чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере”). Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, обязав выплатить сумму причиненного ущерба», — уточнили в пресс-службе.

Суд установил, что с декабря 2017 года по апрель 2018 года женщина занимала должность оператора связи местного филиала «Почты России». Она похищала вверенные ей лотерейные билеты, сим-карты и комплекты подключения. Стирая защитный слой с карт оплаты сотовой связи, она сначала зачисляла находящихся на них денежные средства на свой абонентский номер, а затем переводила на зарплатную карту и распоряжалась по собственному усмотрению.