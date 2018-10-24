Следствие запиталось от солнечных батарей

Стоит отметить, что, согласно базе данных «Картотека.ру», ГНТЦ ЭПТ существовал в 2000—2003 годах при Минатоме как предшественнике «Росатома». Затем на базе ГНТЦ было создано АНО «Научно-технический центр экспертиз» (НТЦЭ), также ликвидированное уже в 2015 году. Руководил обеими структурами Ларион Лебедев. Он же в 2009 году создал АНО «НТЦ экспертиз проектов и технологий» (НТЦ ЭПТ), которое с 2016 года возглавил Вадим Фролов. НТЦ ЭПТ выполняет НИОКР по заказам структур «Росатома» (портфель госконтрактов — более 1,5 млрд руб.), при этом объем госконтрактов НТЦЭ составлял, по данным «Картотека.ру», лишь 12,8 млн руб. ГНТЦ ЭПТ был официально зарегистрирован в здании Минатома на Большой Ордынке, где позднее расположился «Росатом». Правда, потом преемники ГНТЦ съехали в другое место.



По некоторым данным, в рамках возбужденного уголовного дела в самой компании-преемнике ГНТЦ ЭПТ были проведены следственные действия, а с его бывших и действующих руководителей взяли объяснения. Хотя пока само расследование ведется лишь в рамках подозрений об имевших место хищениях, а фигурантами его числятся некие «неустановленные лица». «Ъ» удалось дозвониться до господина Фролова, однако тот лишь поинтересовался, откуда появилась информация об интересе МВД к нему и его компаниям, после чего категорически отказался что-либо пояснять. «Без комментариев!» — скупо ответил предприниматель как на вопрос о том, допрашивали ли его следователи, так и на предложение рассказать об обстоятельствах исполнения «абхазского контракта».



Между тем глава ЭРА-СФТИ Борис Лазба пояснил «Ъ», что ему пока ничего не известно о проходящей в Москве проверке событий десятилетней давности. По его словам, он уже не помнит, сколько именно средств было получено из Москвы. «У нас имелось техническое задание, в рамках которого мы регулярно получали деньги», — сообщил господин Лазба. При этом якобы еще в 2008 году возникли некоторые проблемы с перечислением средств из России в мало кем признанную республику. «Банки “кочевряжились”, собираясь отправить деньги не напрямую, а через Тбилиси», — сказал Борис Лазба, поясняя, что было и еще «много других проблем» из-за нестыковок законодательств России и Абхазии. Он особо отметил, что вообще «Росатом» был заинтересован в использовании СФТИ как площадки для исследований и налаживания изготовления солнечных батарей в промышленных масштабах. «А нам проект был интересен как проверка своих возможностей как научного коллектива, изучение проекта кремниевых батарей, расчистки нашей площадки и работы в рамках этого же проекта по другим направлениям», — сообщил абхазский ученый. Он также отметил, что с абхазской стороны все вопросы с финансами были «предельно чисты». По его словам, весь проект уложился в два года, но все время находился под контролем как российской стороны, так и абхазской. «Нас контролировали на самом высшем уровне, а от России приезжали и Лебедев с Фроловым, и от “Росатома” другие лица», — заключил Борис Лазба. Он также напомнил, что и Генпрокуратура Абхазии одно время имела претензии к СФТИ, обвиняя его руководство в уходе от уплаты налогов на миллионы рублей. «Из-за нестыковок в законодательстве иногда приходилось подставлять свою голову, но потом все удалось разрешить», — заявил один из руководителей СФТИ. В «Росатоме» на запрос «Ъ» оперативно не ответили.



Сергей Сергеев