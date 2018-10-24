СМИ: у керченского стрелка нашли инструкции по изготовлению бомбы
Устроивший стрельбу и взрыв в керченском технологическом колледже Владислав Росляков взял с собой не только оружие, но и носитель
Устроивший стрельбу и взрыв в керченском технологическом колледже Владислав Росляков взял с собой не только оружие, но и носитель
Также на телеканале рассказали, что на флешке объемом 4Gb были найдены фотографии колледжа и скриншоты из компьютерной игры Doom.
Ранее СМИ узнали мощность взорвавшейся в керченском колледже бомбы.
17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Росляков покончил с собой.
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