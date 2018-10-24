СМИ: у керченского стрелка нашли инструкции по изготовлению бомбы

Устроивший стрельбу и взрыв в керченском технологическом колледже Владислав Росляков взял с собой не только оружие, но и носитель флеш-памяти, на котором обнаружены «сотни инструкций» по изготовлению бомбы. Об этом сообщает РЕН ТВ.