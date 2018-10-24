Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хотел убить именно ее: вот за кем шел керченский стрелок - мать
Австралийцы построят новый «Титаник» (это не шутка)
Найденного в подъезде в Щелкове мальчика отдали в приемную семью
Погибла актриса Марина Поплавская
Полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Оббивать дорогиЧем интересна заброшенная Трансполярная магистраль
Внучка Грейс Келли стала мамой во второй раз
16-летний сын Наташи Королевой дебютировал на сцене
Педиатр разрешил не лечить насморк
Ученые назвали легкие и быстрые способы снять стресс
Вышла к зрителям обнаженная: новая выходка украинской ведущей
Танк убил каскадера на съемках с Безруковым - СМИ
Сотням тысяч россиян грозит банкротство
СМИ: пассажирский самолет обстрелян в Хабаровске
Врачи отказываются лечить бесплатно пострадавшую в Керчи - СМИ
14-летний сын Белохвостиковой выпал из окна - СМИ
Полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Шесть причин посетить московские рынки (фото)
Фоторепортажи
12В итальянском Триесте прошла ежегодня регата «Барколана»
16Мартышки над схваткой
06:08 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: у керченского стрелка нашли инструкции по изготовлению бомбы

Устроивший стрельбу и взрыв в керченском технологическом колледже Владислав Росляков взял с собой не только оружие, но и носитель флеш-памяти, на котором обнаружены «сотни инструкций» по изготовлению бомбы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
21 октябряЧисло пострадавших при нападении на колледж в Керчи достигло 73 человек
Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Также на телеканале рассказали, что на флешке объемом 4Gb были найдены фотографии колледжа и скриншоты из компьютерной игры Doom.

Ранее СМИ узнали мощность взорвавшейся в керченском колледже бомбы.

17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Росляков покончил с собой.

Следите за развитием темы«Нападение на колледж в Керчи»
 Полиция Читы нашла тело пропавшей 12-летней школьницы
В Китае открыли самый длинный в мире морской мост
Эксперты назвали визит Болтона в Москву началом новой эпохи
Россия резко снизила импорт сахара, молока и мяса
Чиновники из-за погони выкинули взятку на трассу
На российской антарктической станции произошла драка
Установлены личности всех пострадавших перед матчем ЦСКА в Риме
На Дальнем Востоке отловили странного тигра
Спорт
ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ромы» в Лиге чемпионов Мячи забили Эдин Джеко (30-я и 43-я минута) и Дженгиз Ундер (50)
Hi-Tech
Пицца и кирпич: NASA показало необычные айсберги Природа, как ты это делаешь?!
Авто
Самым популярным авто на планете остаётся «японец» В тройке наиболее популярных моделей в мире по сравнению с прошлым годом изменений не произошло
Кино
Дима Билан добился квартиры для победителя детского «Голоса» Наставник вокального проекта обратился к городским властям Сочи в социальных сетях
Недвижимость
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Как обеспечить безбедную старость за счет жилья
Отельеры рассказали, как поступают с буйными гостями
Зачем нужны комнатные растения
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Бал дебютанток Tatler 2018 1319
маааленький дракончик Про подарки и вообще за жизнь поговорить... 632
Поня Пучок 35+ 403
Алёна Т. В чем разница? 238
Леди
Правила стиля 65 лет назад: пижама, белый костюм и никаких шорт Называться стильной сегодня проще, чем во все времена – будь собой, красиво нарушай правила, улыбайся.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь