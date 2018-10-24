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04:39 (мск), источник: Lenta.Ru

На Западной Украине вспыхнула эпидемия кори

Число заболевших корью граждан Украины выросло на 10 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.

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«В течение 42-й недели 2018 года корью заболели 781 человек — 217 взрослых и 564 ребенка», — отмечается в сообщении. По данным Центра общественного здоровья Минздрава, наибольший прирост по заболеваемости корью наблюдается на Западной Украине — в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. В этих районах уровень охвата плановой вакцинации наименьший.

По ведомства страны, с начала года выявлено 33 937 заболевших, из них более 20 тысяч — дети. Около трети всех заболевших детей (32 процента) находятся в возрастной категории от пяти до девяти лет.

В августе восемь человек из многодетной семьи в Чите заразились корью из-за отказа делать прививки по религиозным убеждениям. Ранее эта семья переболела краснухой.

В феврале 2018 года на Украине запретили зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс». Это было сделано на основании «установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства».

Корь — острое вирусное инфекционное заболевание со стопроцентной вероятностью заражения для людей без вакцинации. Осложнения от этой болезни могут привести к летальному исходу. Вирус передается воздушно-капельным путем.

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