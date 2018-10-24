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13:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Санкции США против Саудовской Аравии будут персональными

Убийство журналиста Джамаля Хашокджи мало помешает отношениям двух стран.

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Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые публично обвинил власти Саудовской Аравии в организации убийства журналиста Джамаля Хашокджи (Хашкаджи или Хашогги, в других источниках), назвав проведенную спецслужбами королевства операцию «худшей попыткой замести следы в истории». При этом глава Белого дома дал понять, что Вашингтон не собирается идти на обострение отношений с Эр-Риядом и не откажется от поставок оружия королевству. Наказанию подвергнется лишь 21 подданный королевства — им аннулируют американские визы в рамках «Глобального акта Магнитского».

Дональд Трамп, неоднократно заявлявший, что «не видит причин» не верить заявлениям саудовских властей о непричастности к убийству журналиста Джамаля Хашокджи (совершенному 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле), во вторник неожиданно изменил свою точку зрения. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме президент США пообещал, что виновных в этом преступлении ждут «большие неприятности».

У них изначально была очень плохая задумка. Это было очень плохо исполнено, а попытка замести следы была худшей в истории. Так что все очень просто. Плохая операция, которую не нужно было задумывать. Кто-то очень сильно напортачил.
Дональд Трамп 
президент США

На просьбу уточнить, осуждает ли он только попытку «замести следы», Дональд Трамп ответил, что говорит об «операции» в целом, а не только о попытке скрыть факт преступления. «Я говорю о том, что они не должны были даже думать об этом, — сказал он.— Потому что, когда они это задумали, все остальное также пошло не так… Этого не должно было случиться. Не должно было произойти убийства, и не должно было быть попытки замести следы».

Через несколько минут после заявлений президента госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты аннулируют визы и запрещают въезд в страну 21 подданному Саудовской Аравии, которых американские власти подозревают в убийстве журналиста. Введения визовых мер против саудовских чиновников в рамках «Глобального акта Магнитского» ранее потребовал комитет по международным делам Сената США. «Это наказание будет не последним со стороны Соединенных Штатов, — предупредил госсекретарь Помпео.— Мы ясно даем понять, что Соединенные Штаты не собираются оставлять такие вопиющие акции без последствий».

Еще одной санкцией Вашингтона против Эр-Рияда можно назвать бойкот инвестиционного форума Future Investment Initiative, (также известен как «Давос в пустыне»), стартовавшего в тот же день в Эр-Рияде. На него не приехали делегации из Германии, Франции, Великобритании и США, однако российская делегация не только не присоединилась к бойкоту, но и расширила число участников.

Глава Госдепартамента пояснил, что вводимые санкции не помешают Вашингтону сохранить союзнические отношения с Эр-Риядом.

«Мы будем поддерживать прочные партнерские отношения с королевством Саудовская Аравия, — сообщил Майк Помпео.— И президент, и я крайне недовольны этой ситуацией, но наши общие стратегические интересы с Саудовской Аравией остаются неизменными».

О том, что администрация США не собирается идти на обострение отношений с Эр-Риядом из-за «дела Хашокджи», особенно в вопросе поставок вооружений, Дональд Трамп дал понять изначально. «Я скажу вам, что Россия и Китай будут счастливы получить эти военные заказы, — сказал он сразу после исчезновения журналиста.— Если мы сделаем это, то накажем только самих себя». По его словам, он обсудил происшедшее в саудовском консульстве в Турции с лидерами нескольких иностранных государств. «Никому не понравилось то, что произошло», — кратко прокомментировал президент результаты этих переговоров. Впрочем, господин Трамп добавил, что окончательные выводы о происшедшем сделает только после возвращения в Вашингтон директора ЦРУ Джины Хаспел, которая сейчас занимается расследованием в Турции.

Напомним, в течение последних недель представители обеих партий в Конгрессе США выступали за введение более жестких санкций против Саудовской Аравии. В списке предложенных законодателями торговых и визовых мер фигурируют и довольно экзотичные: несколько членов Конгресса призвали официально исключить принца Мохаммеда бен Сальмана, которого подозревают в руководстве операцией по убийству журналиста, из числа возможных наследников королевского престола.

Кирилл Белянинов, Вашингтон

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