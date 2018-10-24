Санкции США против Саудовской Аравии будут персональными
Убийство журналиста Джамаля Хашокджи мало помешает отношениям двух стран.
Убийство журналиста Джамаля Хашокджи мало помешает отношениям двух стран.
Президент США Дональд Трамп впервые публично обвинил власти Саудовской Аравии в организации убийства журналиста Джамаля Хашокджи (Хашкаджи или Хашогги, в других источниках), назвав проведенную спецслужбами королевства операцию «худшей попыткой замести следы в истории». При этом глава Белого дома дал понять, что Вашингтон не собирается идти на обострение отношений с
Дональд Трамп, неоднократно заявлявший, что «не видит причин» не верить заявлениям саудовских властей о непричастности к убийству журналиста Джамаля Хашокджи (совершенному 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле), во вторник неожиданно изменил свою точку зрения. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме президент США пообещал, что виновных в этом преступлении ждут «большие неприятности».
У них изначально была очень плохая задумка. Это было очень плохо исполнено, а попытка замести следы была худшей в истории. Так что все очень просто. Плохая операция, которую не нужно было задумывать.
Кто-тоочень сильно напортачил.
На просьбу уточнить, осуждает ли он только попытку «замести следы», Дональд Трамп ответил, что говорит об «операции» в целом, а не только о попытке скрыть факт преступления. «Я говорю о том, что они не должны были даже думать об этом, — сказал он.— Потому что, когда они это задумали, все остальное также пошло не так… Этого не должно было случиться. Не должно было произойти убийства, и не должно было быть попытки замести следы».
Через несколько минут после заявлений президента госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты аннулируют визы и запрещают въезд в страну 21 подданному Саудовской Аравии, которых американские власти подозревают в убийстве журналиста. Введения визовых мер против саудовских чиновников в рамках «Глобального акта Магнитского» ранее потребовал комитет по международным делам Сената США. «Это наказание будет не последним со стороны Соединенных Штатов, — предупредил госсекретарь Помпео.— Мы ясно даем понять, что Соединенные Штаты не собираются оставлять такие вопиющие акции без последствий».
Еще одной санкцией Вашингтона против
«Мы будем поддерживать прочные партнерские отношения с королевством Саудовская Аравия, — сообщил Майк Помпео.— И президент, и я крайне недовольны этой ситуацией, но наши общие стратегические интересы с Саудовской Аравией остаются неизменными».
О том, что администрация США не собирается идти на обострение отношений с
Напомним, в течение последних недель представители обеих партий в Конгрессе США выступали за введение более жестких санкций против Саудовской Аравии. В списке предложенных законодателями торговых и визовых мер фигурируют и довольно экзотичные: несколько членов Конгресса призвали официально исключить принца Мохаммеда бен Сальмана, которого подозревают в руководстве операцией по убийству журналиста, из числа возможных наследников королевского престола.
Кирилл Белянинов, Вашингтон