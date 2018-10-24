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15:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

Самое глупое ограбление. Как жадность сгубила доверчивых бельгийских бандитов

Грабители заходят в магазин. Владелец лавки просит их вернуться позже, когда выручки будет больше. Они уходят, возвращаются, и…

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Источник: BBC News Русская служба

Похоже на начало анекдота? Может быть, но для владельца магазинчика электронных сигарет на окраине бельгийского города Шарлеруа все было по-настоящему.

В субботу на прошлой неделе шесть человек действительно зашли в магазинчик с твердым намерением его ограбить. Но владелец лавки Дидье находчивость не растерял. Он предложил грабителям вернуться под вечер, когда в лавке будет больше денег.

«Это смех какой-то. Это, пожалуй, худшие грабители в истории Бельгии», — сказал Би-би-си Дидье.

Он рассказал, как долгие 14 минут пытался договориться с ними:

Сначала потолкались немного. Они попытались что-то взять. Но я им сказал: «кто же в три же часа дня магазин грабит! Вечером придете, можно 2 или 3 тысячи евро взять.

«В полиции, куда я позвонил, отказывались верить, что они вернутся».

Но они все-таки вернулись, и не один раз.

Сначала они пришли в 17:30, за час до закрытия лавки. Дидье сказал, что еще не время.

Они вернулись через час, в 18:30, когда незадачливых грабителей уже ждала полиция.

Полицейские арестовали пятерых человек, включая одного несовершеннолетнего, одному удалось убежать.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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