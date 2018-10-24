Восемь россиян пострадали в ДТП в Норвегии
Пассажиры получили травмы легкой и средней тяжести
Пассажиры получили травмы легкой и средней тяжести
ТАСС, 24 октября. Восемь россиян пострадали утром в среду в ДТП с микроавтобусом в коммуне
Микроавтобус, по данным полиции, съехал с дороги. Находившиеся в нем пассажиры получили различные травмы — от легких до средней тяжести. Все они доставлены в больницу в городе Киркенесе.
По информации телекомпании NRK, автобус, перевозивший людей, был российским. Причиной ДТП могла стать слишком скользкая дорога.
«Все россияне живы, серьезных травм ни у кого нет, им сообщили, что генконсульство интересуются их здоровьем и они могут обратиться к нам, но пока обращений не поступало», — сказал ТАСС