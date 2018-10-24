Восемь россиян пострадали в ДТП в Норвегии

ТАСС, 24 октября. Восемь россиян пострадали утром в среду в ДТП с микроавтобусом в коммуне Сер-Варангер в норвежской губернии Финнмарк. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой данные местной больницы.

Микроавтобус, по данным полиции, съехал с дороги. Находившиеся в нем пассажиры получили различные травмы — от легких до средней тяжести. Все они доставлены в больницу в городе Киркенесе.

По информации телекомпании NRK, автобус, перевозивший людей, был российским. Причиной ДТП могла стать слишком скользкая дорога.