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15:28 (мск), источник: ТАСС

Восемь россиян пострадали в ДТП в Норвегии

Пассажиры получили травмы легкой и средней тяжести из-за того, что микроавтобус съехал с дороги.

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ТАСС, 24 октября. Восемь россиян пострадали утром в среду в ДТП с микроавтобусом в коммуне Сер-Варангер в норвежской губернии Финнмарк. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой данные местной больницы.

Микроавтобус, по данным полиции, съехал с дороги. Находившиеся в нем пассажиры получили различные травмы — от легких до средней тяжести. Все они доставлены в больницу в городе Киркенесе.

По информации телекомпании NRK, автобус, перевозивший людей, был российским. Причиной ДТП могла стать слишком скользкая дорога.

«Все россияне живы, серьезных травм ни у кого нет, им сообщили, что генконсульство интересуются их здоровьем и они могут обратиться к нам, но пока обращений не поступало», — сказал ТАСС вице-консул РФ в Киркенесе Игорь Лапицкий.

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