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16:49 (мск), источник: Ведомости

Бараку Обаме и Клинтонам прислали по почте взрывные устройства

Взрывное устройство было обнаружено утром в пригороде Нью-Йорка среди почты, поступившей экс-президенту США Биллу Клинтону и его супруге, бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

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Источник: Reuters

Секретная служба США заявила, что предполагаемое взрывное устройство было отправлены не только Клинтонам, но и бывшему президенту США Бараку Обаме. Об этом передает телеканал CNBC. В заявлении Секретной службы США, которое цитирует телеканал, указывается, что посылку, предназначавшуюся Обаме, перехватили агенты спецслужб в Вашингтоне. Начато расследование.

Как пишет издание, взрывное устройство в посылке для Клинтонов нашел сотрудник, который просвечивал почту. «Где именно нашли устройство, пока не ясно», — отмечает издание. Агентство Associated Press отмечает, что пакет находился в доме Клинтонов в Чаппакве.

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По словам собеседника издания, обнаруженное устройство похоже на то, что в понедельник нашли в почтовом ящике в доме миллиардера и донора демократической партии Джорджа Сороса (№ 60 в американском списке Forbes, состояние оценивается в $8,3 млрд). Найденную у Сороса бомбу обезвредили.

Кто стоит за этими инцидентами и какими мотивами он руководствуется, пока неясно, отметил один из собеседников The New York Times.

Обама и Билл Клинтон были выдвинуты в президенты США демократической партией. Хилари Клинтон также претендовала на пост президента США от демократов, но проиграла выборы в 2016 г. Дональду Трампу.

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