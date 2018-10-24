Бараку Обаме и Клинтонам прислали по почте взрывные устройства

Источник: Reuters

Секретная служба США заявила, что предполагаемое взрывное устройство было отправлены не только Клинтонам, но и бывшему президенту США Бараку Обаме. Об этом передает телеканал CNBC. В заявлении Секретной службы США, которое цитирует телеканал, указывается, что посылку, предназначавшуюся Обаме, перехватили агенты спецслужб в Вашингтоне. Начато расследование.

Как пишет издание, взрывное устройство в посылке для Клинтонов нашел сотрудник, который просвечивал почту. «Где именно нашли устройство, пока не ясно», — отмечает издание. Агентство Associated Press отмечает, что пакет находился в доме Клинтонов в Чаппакве.

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По словам собеседника издания, обнаруженное устройство похоже на то, что в понедельник нашли в почтовом ящике в доме миллиардера и донора демократической партии Джорджа Сороса (№ 60 в американском списке Forbes, состояние оценивается в $8,3 млрд). Найденную у Сороса бомбу обезвредили.

Кто стоит за этими инцидентами и какими мотивами он руководствуется, пока неясно, отметил один из собеседников The New York Times.