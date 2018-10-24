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18:14 (мск), источник: Коммерсантъ

В Туапсе после ливня затопило улицы

МЧС России сообщило, что в результате обильных осадков в Туапсинском районе произошло подтопление — в частности, пострадали железнодорожные пути на станциях Гойтх и Пшиш. При этом сбоев в движении поездов нет, уточнили в МЧС.

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В социальных сетях появилось видео чрезвычайной ситуации в Туапсе: после сильного дождя улицы города оказались затопленными до уровня лобового стекла легковых машин и маршрутных микроавтобусов. Поток воды уносил автомобили, торговые киоски, в одном месте обрушился забор.

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По словам активиста «Экологической вахты по Северному Кавказу» Евгения Витишко, который в настоящее время находится в Туапсе, с 12 до 15 часов в городе шел сильный дождь, центральные улицы оказались затопленными, при этом Туапсинской порт и нефтеперерабатывающий завод НК «Роснефть» не пострадали.

Как рассказал собеседник «Ъ», залповые ливни — обычное явление для Туапсе, вода быстро сходит в море, но в пиковые моменты устаревшая ливневая канализация не справляется с потоком, что создает серьезную угрозу жизнедеятельности города.
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Евгений Витишко не исключает, что в затопленных автомобилях могли находиться люди.

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Официальных данных о жертвах и разрушениях нет, реки Паук и Туапсе из берегов не вышли, хотя вода в них поднялась до опасных отметок.

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Администрация Краснодарского края сообщила, что в Туапсинском районе введен режим ЧС, эвакуированы сельские поселения северной части района — Шаумянское и Георгиевское. На автотрассе через Шаумяновский перевал обрушилась часть автомобильного моста через реку Туапсе, в настоящее время движение по дороге перекрыто.

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Анна Перова, Краснодар

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