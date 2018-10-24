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19:19 (мск), источник: Ведомости

В США неизвестные массово рассылают по почте взрывные устройства

Обаме, чете Клинтон, Соросу и CNN отправили посылки с бомбами.

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Источник: AP 2018

Злоумышленники пытались прислать по почте взрывные устройства бывшему президенту США Бараку Обаме, а также Биллу и Хиллари Клинтон. Об этом стало известно в среду из сообщений Секретной службы США, охраняющей действующих и бывших президентов. В понедельник бомбу похожей конструкции получил финансист Джордж Сорос, а в среду из-за взрывного устройства эвакуировали редакцию CNN на Манхэттене. Все адресаты находятся в штате Нью-Йорк и являются сторонниками или членами демократической партии США.

Кроме того, появились сообщения, что одна посылка с бомбой была адресована Белому дому, но их опровергла Секретная служба. Все устройства обнаружены и обезврежены, никто не пострадал.
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Первым бомбу получил Сорос. Как сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в правоохранительных органах, финансиста не было дома, когда взрывное устройство подложили в его почтовый ящик. Оно представляло собой отрезок трубы (pipe bomb) длиной около 15 см, наполненный порохом и снабженный детонатором. Бомба была спрятана в большой конверт. Подозрительный предмет заметил смотритель и вызвал полицию.

Вечером во вторник взрывное устройство перехватили при проверке почты, присланной на адрес Билла и Хиллари Клинтон. Бомбу обнаружил специалист, занимающийся проверкой почты, приходящей на адрес четы Клинтон. Такой же пакет утром в среду получил и Обама. По данным NYT, оба устройства похожи на то, которое прислали Соросу.

Кроме того, в среду был эвакуирован двухбашенный многофункциональный комплекс Time Warner Center на Манхэттене, в котором расположена редакция телеканала CNN. По предварительным данным, в здании было обнаружено взрывное устройство. По данным телеканала ABC, речь идет о подозрительной посылке, которая пришла по почте в Time Warner Center.

Сам телеканал CNN уточнил, что посылка была адресована Джону Бреннану, директору ЦРУ при президенте Обаме.
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Билл Клинтон занимал должность президента США от демократической партии в 1993—2001 гг. Его супруга Хиллари была в 2009—2013 гг. госсекретарем США, а в 2016 г. была кандидатом на президентских выборах от демократической партии. Обама также является членом демократической партии, отмечает NYT, а Сорос, по данным издания, спонсировал избирательную кампанию Хиллари Клинтон. Телеканал CNN состоит в оппозиции действующему президенту США Дональду Трампу, который постоянно называет его источником фейковых новостей.

Белый дом в среду назвал «мерзкими» попытки отправить взрывные устройства Клинтон и Обаме и пообещал найти и наказать виновных. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. «Полностью согласен!» — написал в Twitter сам Трамп.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс.

Следите за развитием темы«Клинтон, Обаме и Соросу по почте прислали бомбы. Главное»
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