Жалоба бдительной американки спасла две школы от бойни
Сотни американцев поблагодарили жительницу
Сотни американцев поблагодарили жительницу
Американка обратила внимание на профиль Дилана Джаррела (Dylan Jarrell) из Кентукки после того, как 17 октября он написал ей в Facebook сообщение с оскорблением ее темнокожих детей. «Ты и твои дети — обезьяны», — писал он, неоднократно употребив уничижительное слово «нигер». Джаррел заблокировал возможность Булл ему ответить, однако женщине показался подозрительным снимок на его аватарке, где парень на фоне картины с грибами стоит с оружием в руках.
Булл сказала, что не знает, как Джаррел нашел ее в интернете, но она решила позвонить в полицейский участок города Лоуренсбург, который значился в его профиле в качестве места проживания.
В правоохранительных органах заявили, что звонок бдительной женщины из
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