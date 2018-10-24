Саудовский кронпринц впервые прокомментировал убийство журналиста Хашкоджи

Источник: РИА "Новости"

Кронпринц отметил, что это преступление было «действительно болезненным» для всех саудовцев, как и для всего мира. По его словам, «эта болезненная вещь используется, чтобы вбить клин между Саудовской Аравией и Турцией», однако этого не удастся сделать.

Ранее стало известно, что Мухаммед ибн Салман в ходе телефонного разговора договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о совместном расследовании произошедшего. Наследный принц подчеркнул, что саудовские власти проводят все необходимые юридические действия в сотрудничестве с турецкими властями для поиска виновных.

Наследный принц впервые публично прокомментировал убийство Хашкоджи. Ранее он и его отец король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд встретились с родственниками покойного и выразили им свои соболезнования.

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В субботу Саудовская Аравия признала, что Хашкоджи был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. По версии Эр-Рияда, журналист погиб в результате драки. 2 октября Хашукджи как гражданин Саудовской Аравии пришел в консульство за документами, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. После этого он перестал выходить на связь. Изначально саудовские власти отрицали факт смерти Хашкоджи.

Эрдоган ранее заявлял, что у турецких спецслужб есть доказательства того, что убийство Хашкоджи было преднамеренным и готовилось саудовцами заранее. По его данным, для этого в консульство прибыла группа из 15 человек.