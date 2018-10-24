Что известно об инцидентах с подозрительными посылками в США
Посылки с потенциальными взрывными устройствами обнаружены в почтовом ящике Билла и Хиллари Клинтон, у дома Джорджа Сороса, а также в
Посылки с потенциальными взрывными устройствами обнаружены в почтовом ящике Билла и Хиллари Клинтон, у дома Джорджа Сороса, а также в
23 октября в почтовом ящике Билла и Хиллари Клинтон в штате
24 октября бомбу отправили на адрес
В среду в телекомпании CNN сообщили об обнаружении подозрительного предмета в комнате, где происходит разбор почтовой корреспонденции. В
Также CNN сообщил об обнаружении Секретной службой США подозрительной посылки, которая была направлена по почте в Белый дом. Впоследствии эту информацию опровергли.
Кроме того,
Подозрительные посылки перехватила Секретная служба США.
Управление полиции
Для вывоза подозрительного пакета в здание Time Warner Center был доставлен спецконтейнер.
Правоохранительные органы ведут расследование.
«Мы осуждаем попытку осуществления насильственной атаки против [бывшего] президента Обамы, бывшего президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других общественных лиц. Эти акты запугивания мерзкие, все, кто в них повинен, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Секретная Служба США и другие правоохранительные органы ведут расследование и предпримут все необходимые меры, чтобы защитить всех, кому угрожают эти трусы», — отмечается в заявлении