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19:44 (мск), источник: ТАСС

Что известно об инцидентах с подозрительными посылками в США

Посылки с потенциальными взрывными устройствами обнаружены в почтовом ящике Билла и Хиллари Клинтон, у дома Джорджа Сороса, а также в штаб-квартире CNN. Правоохранительные органы ведут расследование.

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Источник: Reuters

Что произошло

23 октября в почтовом ящике Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк обнаружили взрывное устройство. Ранее в тот же день похожее устройство было найдено в доме основателя и главы хедж-фонда Soros Fund Management Джорджа Сороса в городе Бедфорд (штат Нью-Йорк).

24 октября бомбу отправили на адрес экс-президента США Барака Обамы.

В среду в телекомпании CNN сообщили об обнаружении подозрительного предмета в комнате, где происходит разбор почтовой корреспонденции. В штаб-квартире компании Time Warner Center, где размещены сотрудники CNN в Нью-Йорке, прошла эвакуация. В телекомпании сообщили, что пакет был адресован бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану. Телеканал проводит проверки безопасности в своих офисах и корреспондентских бюро по всему миру.

Также CNN сообщил об обнаружении Секретной службой США подозрительной посылки, которая была направлена по почте в Белый дом. Впоследствии эту информацию опровергли.

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Кроме того, из-за подозрительной посылки эвакуация прошла в офисе члена Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц (Демократическая партия) в штате Флорида.

Каковы действия правоохранителей

Подозрительные посылки перехватила Секретная служба США.

Управление полиции Нью-Йорка направило антитеррористические отряды для охраны и патрулирования зданий структур Джорджа Сороса.

Для вывоза подозрительного пакета в здание Time Warner Center был доставлен спецконтейнер.

Правоохранительные органы ведут расследование.

Как отреагировали власти

Белый дом назвал «мерзкими» попытки отправить посылки со взрывными устройствами.

«Мы осуждаем попытку осуществления насильственной атаки против [бывшего] президента Обамы, бывшего президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других общественных лиц. Эти акты запугивания мерзкие, все, кто в них повинен, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Секретная Служба США и другие правоохранительные органы ведут расследование и предпримут все необходимые меры, чтобы защитить всех, кому угрожают эти трусы», — отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

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