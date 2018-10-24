Что известно об инцидентах с подозрительными посылками в США

Источник: Reuters

Что произошло

23 октября в почтовом ящике Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк обнаружили взрывное устройство. Ранее в тот же день похожее устройство было найдено в доме основателя и главы хедж-фонда Soros Fund Management Джорджа Сороса в городе Бедфорд (штат Нью-Йорк).

24 октября бомбу отправили на адрес экс-президента США Барака Обамы.

В среду в телекомпании CNN сообщили об обнаружении подозрительного предмета в комнате, где происходит разбор почтовой корреспонденции. В штаб-квартире компании Time Warner Center, где размещены сотрудники CNN в Нью-Йорке, прошла эвакуация. В телекомпании сообщили, что пакет был адресован бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану. Телеканал проводит проверки безопасности в своих офисах и корреспондентских бюро по всему миру.

Также CNN сообщил об обнаружении Секретной службой США подозрительной посылки, которая была направлена по почте в Белый дом. Впоследствии эту информацию опровергли.

Читайте также В США неизвестные массово рассылают по почте взрывные устройства

Кроме того, из-за подозрительной посылки эвакуация прошла в офисе члена Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц (Демократическая партия) в штате Флорида.

Каковы действия правоохранителей

Подозрительные посылки перехватила Секретная служба США.

Управление полиции Нью-Йорка направило антитеррористические отряды для охраны и патрулирования зданий структур Джорджа Сороса.

Для вывоза подозрительного пакета в здание Time Warner Center был доставлен спецконтейнер.

Правоохранительные органы ведут расследование.

Как отреагировали власти

Белый дом назвал «мерзкими» попытки отправить посылки со взрывными устройствами.