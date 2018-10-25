В США обнаружили еще две подозрительные посылки
ФБР сообщило о том, что в США нашли еще две подозрительные посылки, которые были адресованы члену Палаты представителей США Максин Мур Уотерс. Об этом 24 октября ведомство написало в своем твиттере.
ФБР сообщило о том, что в США нашли еще две подозрительные посылки, которые были адресованы члену Палаты представителей США Максин Мур Уотерс. Об этом 24 октября ведомство написало в своем твиттере.
В ФБР сообщили, что всего за сутки нашли семь подозрительных свертков. Как сообщает CNN, посылки для Уотерс перехватили в двух почтовых отделениях: в пригороде Вашингтона и в центре
Уотерс поблагодарила правоохранительные органы за оперативность и добавила, что «безоговорочно осуждает любые акты насилия и террора».
Максин Мур Уотерс — член Демократической партии, и в последнее время она несколько раз публично критиковала президента США Дональда Трампа. Летом 2018 года Уотерс заявила, что «не испытывает симпатии» к администрации президента, а также призвала «демонстративно противостоять» сторонникам Трампа
Трамп в своем твиттере цитировал слова Уотерс об импичменте президента и назвал ее сумасшедшей.
24 октября эвакуировали здание телеканала CNN
В этот же день сотрудники Секретной службы США нашли еще две посылки со взрывчаткой, которые отправили Хиллари Клинтон и бывшему президенту США Бараку Обаме. Раньше саперы обезвредили бомбу в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса.