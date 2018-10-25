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10:44 (мск), источник: RTVi

В США обнаружили еще две подозрительные посылки

ФБР сообщило о том, что в США нашли еще две подозрительные посылки, которые были адресованы члену Палаты представителей США Максин Мур Уотерс. Об этом 24 октября ведомство написало в своем твиттере.

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Источник: AP 2018

В ФБР сообщили, что всего за сутки нашли семь подозрительных свертков. Как сообщает CNN, посылки для Уотерс перехватили в двух почтовых отделениях: в пригороде Вашингтона и в центре Лос-Анджелеса. По описанию они напоминают ту, что раньше нашли в здании, где располагается офис CNN. Была ли внутри взрывчатка, пока официально не подтвердили.

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Что известно об инцидентах с подозрительными посылками в США

Уотерс поблагодарила правоохранительные органы за оперативность и добавила, что «безоговорочно осуждает любые акты насилия и террора».

Максин Мур Уотерс — член Демократической партии, и в последнее время она несколько раз публично критиковала президента США Дональда Трампа. Летом 2018 года Уотерс заявила, что «не испытывает симпатии» к администрации президента, а также призвала «демонстративно противостоять» сторонникам Трампа из-за его миграционной политики.

Трамп в своем твиттере цитировал слова Уотерс об импичменте президента и назвал ее сумасшедшей.

«Куда идут демократы? Сильнейшая экономика в истории нашей страны полностью рухнет, если они придут к власти», — писал Трамп..

24 октября эвакуировали здание телеканала CNN из-за «подозрительного свертка». Позже сообщили, что посылка со взрывчаткой была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану. Такую же посылку отправили на имя бывшего генерального прокурора Эрика Холдера. .

В этот же день сотрудники Секретной службы США нашли еще две посылки со взрывчаткой, которые отправили Хиллари Клинтон и бывшему президенту США Бараку Обаме. Раньше саперы обезвредили бомбу в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса.

Следите за развитием темы«Клинтон, Обаме и Соросу по почте прислали бомбы. Главное»
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