Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миссия Болтона провалилась во время переговоров в Кремле
В Антарктиде нашли «безголового куриного монстра» (фото)
Любопытные факты об аспирине
Какую тайну скрывала самая идеальная пара СССР
Полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Оббивать дорогиЧем интересна заброшенная Трансполярная магистраль
Мальчик, к которому никто не пришел на день рождения, стал звездой интернета
7-летняя дочь Ани Лорак дерется с одноклассниками
Алла Пугачева устроила танцы в студии у Максима Галкина
Дима Билан добился квартиры для победителя детского «Голоса»
«Барселона» обыграла «Интер», «Боруссия» разгромила «Атлетико»
Третье возвращение Мустафиной. Новая цель — Олимпиада в Токио
У банкира, назвавшего себя личным врагом Путина, изъяли особняк
Доллар и евро упали после слов политика из США
Самый длинный в мире морской мост (видео)
Двойной дым: почему дизель это очень круто
«До сих пор чувство возмущения»: Матвиенко на ответ Топилина
Умер артист Юрий Григорьев
Фоторепортажи
8Рим завалило льдом
10В Керчи простились с погибшими в политехническом колледже
11:22 (мск), источник: Интерфакс

Треть знающих о деле Скрипалей россиян возложила ответственность на британские спецслужбы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — Большинство россиян слышали о так называемом «деле Скрипалей», и почти треть от тех, кто слышал об этой ситуации, склонны считать, что в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери виновны британские спецслужбы. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в четверг в «Интерфакс».

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Согласно опросу, более половины из тех, кто «слышал» об отравлении Скрипалей, полагают, что виновником мог быть кто угодно. 28% из этого числа респондентов считают, что к отравлению причастны спецслужбы Великобритании.

По данным социологов, каждый второй россиянин (51%) считает, что хорошо информирован о «деле Скрипалей», при этом 8% из них внимательно следят за развитием событий по этому вопросу. 43% опрошенных «много слышали» об этом.

Новость
В шпионском романе появляются новые главы

Треть россиян, как свидетельствуют данные опроса, не знает, в чем суть «дела Скрипалей».

Опрос проведен 18—24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Петрова и Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее в СМИ появилась информация, что Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой, а Петров — Александром Мишкиным из Архангельской области.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
Минобороны: атаковавшими Хмеймим дронами управлял самолет США
Железнодорожное сообщение с Сочи прервано из-за ливней
Депутат ГД предложила заблокировать приложения и сайты знакомств
Собака притворялась бездомной, чтобы ее кормили гамбургерами
Казаков: «Спартак» сегодня должен объявить о назначении Кононова
Пилоты рассказали, о чем они никогда не говорят пассажирам
Саратовский депутат пробует жить на прожиточный минимум
Спорт
«Локомотив» уступил «Порту» в матче ЛЧ, приехав на игру на МЦК Из-за пробок, образовавшихся в Москве в среду, «Локомотив» приехал на матч лишь за 55 минут до стартового свистка
Hi-Tech
Названы самые популярные цвета смартфонов в мире Предпочтения пользователей меняются и производители подстраиваются под них.
Авто
Еще одна структура получила право останавливать автомобили С 24 октября Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) включена в число органов, которые смогут следить за безопасностью дорожного движения
Кино
Назван самый высокооплачиваемый актер ТВ Forbes выяснил, звезды каких сериалов имеют самые большие доходы
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Ховринскую больницу в Москве снесут к концу февраля
Дети
Детский снимок Андрея Малахова произвел фурор в сети Телеведущий показал, как выглядел 30 лет назад
Леди
Дотянуться до звезды: диета и пластика 32-летней Ольги Бузовой О талантах, проектах и внешности Ольги Бузовой сегодня не говорит только ленивый. Вот и мы боне будем лениться.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь