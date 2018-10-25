Треть знающих о деле Скрипалей россиян возложила ответственность на британские спецслужбы

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Согласно опросу, более половины из тех, кто «слышал» об отравлении Скрипалей, полагают, что виновником мог быть кто угодно. 28% из этого числа респондентов считают, что к отравлению причастны спецслужбы Великобритании.

По данным социологов, каждый второй россиянин (51%) считает, что хорошо информирован о «деле Скрипалей», при этом 8% из них внимательно следят за развитием событий по этому вопросу. 43% опрошенных «много слышали» об этом.

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Треть россиян, как свидетельствуют данные опроса, не знает, в чем суть «дела Скрипалей».

Опрос проведен 18—24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Петрова и Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее в СМИ появилась информация, что Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой, а Петров — Александром Мишкиным из Архангельской области.