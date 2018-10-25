Железнодорожное сообщение с Сочи прервано из-за ливней
В Краснодарском крае в сторону Сочи прервано железнодорожное сообщение
В Краснодарском крае в сторону Сочи прервано железнодорожное сообщение
По состоянию на 6:00 мск было задержано 15 поездов. Пассажиры обеспечиваются питанием и бутилированной водой, говорится в сообщение РЖД. В настоящий момент ведутся восстановительные работы.
Между Туапсе и Лазаревским районом Сочи прервано и автомобильное сообщение
Кроме того, в Сочи поврежден газопровод, сообщает «Интерфакс». Причина — резкий подъем уровня воды в реке Западный Дагомыс.
Непогода затронула не только район Сочи. Около 300 человек эвакуированы
В Краснодарском крае создан штаб для отслеживания ситуации с подтоплениями, сообщает