Кому и когда в мировой истории рассылали бомбы?
В среду, 24 октября, в почтовых отправлениях, адресованных Хиллари Клинтон и Бараку Обаме, были обнаружены взрывчатые вещества.
В среду, 24 октября, в почтовых отправлениях, адресованных Хиллари Клинтон и Бараку Обаме, были обнаружены взрывчатые вещества.
Посылка Обаме была отправлена на адрес его дома в Вашингтоне, а посылка Клинтон — в ее дом в Чаппакуа, пригороде
Кроме этого, посылки со взрывчатыми веществами были отправлены бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который покинул этот пост в 2017 году, и губернатору американского штата
По словам главы отделения по борьбе с терроризмом полиции
Первый зарегистрированный случай, когда в почтовом отправлении было обнаружено устройство, похожее на современную бомбу, произошел еще в 18-м веке. 4 ноября 1712 года бандероль была отправлена Роберту Харли, графу Оксфордскому и британскому
В 1947 году несколько посылок с бомбами были отправлены президенту Гарри Трумэну в Белый дом. Они были перехвачены сотрудниками почтовой службы Белого дома.
22 июля 1962 года Египет испытал две первые ракеты среднего радиуса действия, и президент Гамаль Абдель Насер с гордостью заявил: «Теперь мы можем поразить любую цель, расположенную южнее Бейрута». В ответ на такие заявления руководством Израиля было принято решение об уничтожении ключевых фигур, возглавлявших ракетный проект. Одним из них был немецкий инженер Вольфганг Пильц. В ноябре при вскрытии посылки со взрывным устройством на его имя в каирском офисе была тяжело ранена и ослепла его секретарь Ханнелора. Через несколько дней при вскрытии аналогичной посылки для генерала Камаля Аззаза, отвечавшего за работу с немецкими специалистами, погибли еще пять египетских инженеров.
В 1996 году посылку, заряженную взрывчаткой и серной кислотой, отправил певице Бьорк ее поклонник Рикардо Лопес. Бомба не дошла до певицы, ее случайно перехватила лондонская полиция, а Лопес, узнав об этом, покончил жизнь самоубийством.
5 мая 1981 года удалось пресечь покушение на старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Чарльза. В сортировочном отделении почты был перехвачен начиненный взрывчаткой конверт, адресованный принцу Уэльскому. Устройство было обезврежено, никто не пострадал.
В 2010 году власти Греции были вынуждены наложить временный запрет на отправление и получение всей международной почты. Причиной его введения стала отправка из Греции нескольких посылок с бомбами лидерам европейских стран — президенту Франции Николя Саркози, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и
В апреле 2011 года работники почты перехватили посылки со взрывчаткой, направленные главному тренеру футбольного клуба «Селтик» Нилу Леннону и нескольким болельщикам после того, как их команда стала чемпионом Шотландии. Отправители Трэвор Мюрхэд и Нил Маккензи были приговорены к пяти годам заключения.
В декабре 2011 года сотрудники почты во
19 апреля 2013 года полиция уничтожила письмо со взрывчаткой, доставленное в администрацию президента Германии Йоахима Гаука. В письме находились кристаллы ГМТД, которые инициируют взрывной процесс. Подозрительная посылка была взорвана немецкой полицией.
В апреле 2013 года президенту США Бараку Обаме и сенатору от Миссисипи Роджеру Уиккеру прислали письма со смертельным для человека токсином рицином. Обвиняемый в произошедшем в США был арестован.
В мае 2017 года ранения получил бывший