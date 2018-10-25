Кому и когда в мировой истории рассылали бомбы?

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Посылка Обаме была отправлена на адрес его дома в Вашингтоне, а посылка Клинтон — в ее дом в Чаппакуа, пригороде Нью-Йорка. Ранее взрывное устройство нашли в почтовом ящике возле дома миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк.

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Кроме этого, посылки со взрывчатыми веществами были отправлены бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который покинул этот пост в 2017 году, и губернатору американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Также посылка поступила в офис бывшей главы Национального комитета демократов и члена палаты представителей конгресса США Дебби Вассерман-Шульц. Изначально посылка была отправлена бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, однако из-за неправильно указанного адреса была возвращена отправителю, которым была указана Вассерман-Шульц.

По словам главы отделения по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джона Миллера, у всех посылок с самодельными бомбами, скорее всего, был один и тот же отправитель, который использовал примитивные самодельные взрывные устройства.

Случаи рассылок посылок со взрывчатыми веществами

Посылки с маломощными взрывными устройствами анонимные террористы на протяжении многих лет неоднократно посылали в посольства и диппредставительства разных стран, а также известным политикам, банкирам, чиновникам, спортивным тренерам, полицейским и т. д.

Первый зарегистрированный случай, когда в почтовом отправлении было обнаружено устройство, похожее на современную бомбу, произошел еще в 18-м веке. 4 ноября 1712 года бандероль была отправлена Роберту Харли, графу Оксфордскому и британскому лорду-казначею. В ней находились несколько взведенных пистолетов, за спусковой крючок которых была прикреплена нить, которая заставила бы пистолеты выстрелить в тот момент, когда бандероль бы вскрыли. Замысел преступников так и не реализовался благодаря проницательности Джонатана Свифта, автора «Путешествий Гулливера», который случайно оказался в гостях у графа. Он разрезал нить и обезвредил устройство.

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В 1947 году несколько посылок с бомбами были отправлены президенту Гарри Трумэну в Белый дом. Они были перехвачены сотрудниками почтовой службы Белого дома.

22 июля 1962 года Египет испытал две первые ракеты среднего радиуса действия, и президент Гамаль Абдель Насер с гордостью заявил: «Теперь мы можем поразить любую цель, расположенную южнее Бейрута». В ответ на такие заявления руководством Израиля было принято решение об уничтожении ключевых фигур, возглавлявших ракетный проект. Одним из них был немецкий инженер Вольфганг Пильц. В ноябре при вскрытии посылки со взрывным устройством на его имя в каирском офисе была тяжело ранена и ослепла его секретарь Ханнелора. Через несколько дней при вскрытии аналогичной посылки для генерала Камаля Аззаза, отвечавшего за работу с немецкими специалистами, погибли еще пять египетских инженеров.

В 1996 году посылку, заряженную взрывчаткой и серной кислотой, отправил певице Бьорк ее поклонник Рикардо Лопес. Бомба не дошла до певицы, ее случайно перехватила лондонская полиция, а Лопес, узнав об этом, покончил жизнь самоубийством.

5 мая 1981 года удалось пресечь покушение на старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Чарльза. В сортировочном отделении почты был перехвачен начиненный взрывчаткой конверт, адресованный принцу Уэльскому. Устройство было обезврежено, никто не пострадал.

В 2010 году власти Греции были вынуждены наложить временный запрет на отправление и получение всей международной почты. Причиной его введения стала отправка из Греции нескольких посылок с бомбами лидерам европейских стран — президенту Франции Николя Саркози, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьер-министру Италии Сильвио Берлускони. Опасные посылки с бомбами были отправлены также в несколько посольств зарубежных стран — Мексики, Нидерландов и Бельгии, Болгарии и России. Их удалось перехватить греческой полиции.

В апреле 2011 года работники почты перехватили посылки со взрывчаткой, направленные главному тренеру футбольного клуба «Селтик» Нилу Леннону и нескольким болельщикам после того, как их команда стала чемпионом Шотландии. Отправители Трэвор Мюрхэд и Нил Маккензи были приговорены к пяти годам заключения.

В декабре 2011 года сотрудники почты во Франкфурте-на-Майне обнаружили взрывчатку и шрапнель в посылке, отправленной главе Deutsche Bank Йозефу Аккерману.

19 апреля 2013 года полиция уничтожила письмо со взрывчаткой, доставленное в администрацию президента Германии Йоахима Гаука. В письме находились кристаллы ГМТД, которые инициируют взрывной процесс. Подозрительная посылка была взорвана немецкой полицией.

В апреле 2013 года президенту США Бараку Обаме и сенатору от Миссисипи Роджеру Уиккеру прислали письма со смертельным для человека токсином рицином. Обвиняемый в произошедшем в США был арестован.