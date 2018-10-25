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14:06 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Нью-Йорке по адресу Роберта Де Ниро отправили подозрительную посылку

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Подозрительная посылка и взрывное устройство отправлены в дом американского актера Роберта Де Ниро на улице Гринвич Стрит в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы.

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Источник: AP 2018

По данным телеканала, ни одно из устройств не приведено в действие, никто не пострадал.

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Телеканал сообщает, что взрывное устройство похоже на те, которые посылались ранее высокопоставленным членам Демократической партии США.

NBC сообщает, что подозрительная посылка была отправлена по адресу, по которому расположены дом и ресторан Роберта Де Ниро.

Между тем, телеканал CNN сообщает, что группа по разминированию расследует подозрительную посылку в Нижнем Манхэттене.

Ранее неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и другим оппонентам Дональда Трампа. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока неизвестны.

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