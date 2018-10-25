СМИ: в Нью-Йорке по адресу Роберта Де Ниро отправили подозрительную посылку
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Подозрительная посылка и взрывное устройство отправлены в дом американского актера Роберта Де Ниро на улице Гринвич Стрит в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Подозрительная посылка и взрывное устройство отправлены в дом американского актера Роберта Де Ниро на улице Гринвич Стрит в
По данным телеканала, ни одно из устройств не приведено в действие, никто не пострадал.
Телеканал сообщает, что взрывное устройство похоже на те, которые посылались ранее высокопоставленным членам Демократической партии США.
NBC сообщает, что подозрительная посылка была отправлена по адресу, по которому расположены дом и ресторан Роберта Де Ниро.
Между тем, телеканал CNN сообщает, что группа по разминированию расследует подозрительную посылку в Нижнем Манхэттене.
Ранее неизвестный разослал взрывные устройства
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