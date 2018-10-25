СМИ: в Нью-Йорке по адресу Роберта Де Ниро отправили подозрительную посылку

Источник: AP 2018

По данным телеканала, ни одно из устройств не приведено в действие, никто не пострадал.

Телеканал сообщает, что взрывное устройство похоже на те, которые посылались ранее высокопоставленным членам Демократической партии США.

NBC сообщает, что подозрительная посылка была отправлена по адресу, по которому расположены дом и ресторан Роберта Де Ниро.

Между тем, телеканал CNN сообщает, что группа по разминированию расследует подозрительную посылку в Нижнем Манхэттене.

Ранее неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и другим оппонентам Дональда Трампа. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока неизвестны.