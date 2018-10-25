Водная ловушка: в Краснодарском крае потоки сносят все на своем пути

Два человека погибли в результате наводнения в Краснодарском крае, еще один пропал без вести. Затоплено более 2 тыс. домов, населенные пункты отрезаны от транспортного сообщения, а поезда застряли посреди пути. Ситуацию осложняет то, что дожди будут идти еще два дня. Подробнее о том, что происходит сейчас на Кубани, системно страдающей от наводнений, читайте в материале «Известий».
Непрекращающиеся дожди обрушились на Краснодарский край накануне, 24 октября. За первые 6 часов выпало 119 мм осадков — это месячная норма. На видео, опубликованных очевидцами, видно, как дорога буквально превратилась в реку. Первый этаж одной из больниц затопило так, что уровень воды достигает подоконника.
Течением дождевой воды по улицам унесло холодильники с газированными напитками. Потоки воды унесли даже грузовой прицеп, который течением разбило о мост практически в щепки. Местами уровень воды превысил отметку в два метра. В городе Хадыженск Апшеронского района людей эвакуировали с крыш жилых домов, на одной из них оказались трое детей — спасатели подбирались к ним на катамаране.
В результате паводка погибли два человека, сообщил Анатолий Русин — глава Туапсинского района, который сильнее всего пострадал
Сильнее всех от непогоды пострадал Туапсинский район, в первую очередь — город Туапсе. Водой залило, по последним оперативным данным, свыше 1,2 тыс. домов, несколько водозаборов.
Пострадал и соседний Апшеронский район — там подтоплено порядка 715 зданий, в основном в Апшеронске и Хадыженске. Из 22 населенных пунктов в обоих районах спасатели эвакуировали свыше 360 человек, из них почти сотня — дети. Они размещены в пунктах временного размещения, всего их развернуто более 40 с общей вместимостью более 10 тыс. человек.
Проблемы возникли и в Сочи. Около села Волкодавка прорвало газовую трубу высокого давления, которая проходит через реку Западный Дагомыс.
Имеющихся в Сочи запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения.
Там подчеркнули, что никакого повода сметать продукты с полок магазинов нет. По поручению губернатора организован подвоз питьевой воды в подтопленные районы. Создана горячая линия, куда можно позвонить, если не хватает воды —
Точечно проблемы есть в Адлерском и Лазаревском районах, однако они не сопоставимы с ситуацией в Туапсе. Там пока зафиксировали локальные подтопления, повалило несколько десятков деревьев. Без электричества, по информации на полдень 25 октября, остаются девять населенных пунктов Краснодарского края.
Дожди размыли участок федеральной трассы Джубга — Сочи: грунт обвалился на глубину 7 м, ширина провала достигла 10 м, длина — 20.
«К месту происшествия [на федеральном трассе Джубга — Сочи] стянута техника, однако высокий уровень воды пока не позволяет начать восстановительные работы», — заявили в
Выехать из Туапсе не могут, например, 84 ребенка, учащиеся хореографической школы из Ставрополя. Они приехали в соседний регион на конкурс народного танца. Обратно должны были вернуться на поездке Адлер — Владикавказ, который не может двигаться по затопленным путям. Ситуацию взяли на контроль губернатор Ставропольского края и оперативные службы региона.
На 123 км дороги Майкоп — Туапсе, по данным краснодарского управления МЧС,
Прогнозы пессимистические — ситуация в ближайшее время не улучшится. По прогнозам метеорологов, дожди будут идти еще как минимум два дня. В Краснодарском крае 25 октября и дальше ожидаются сильные дожди, ливни, град и гроза. Скорость шквалистого ветра будет достигать 25 м/с. МЧС предупреждает, что
Такое уже произошло в районе железнодорожной станции Чилипси и перегона Греческий — Кривеньковская,
В двух районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. В четверг, 25 октября, стало известно, что оперативную группу МЧС России возглавил глава ведомства Евгений Зиничев. С утра он вылетел в Краснодарский край, чтобы проконтролировать ход ликвидации последствий проливных дождей.
В Туапсе также прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вслед за своим первым заместителем.
Власти Туапсе оперативно не отреагировали на подтопления, пишет «Блокнот Краснодара». Когда первые жители, пострадавшие от стихии, стали звонить в администрацию, им никто не ответил. По словам источника издания, пожарные машины прибыли уже после того, когда первая волна дождей закончилась. Кроме того, не сработали системы оповещения. Те же претензии не первый раз выдвигаются во время стихийных бедствий. Так было, например, во время прошлогоднего урагана в Москве.
Глава Туапсинского района утверждает обратное. Он уверяет, что жителей предупредили о непогоде заблаговременно. О том же говорит и губернатор. Да, ситуация очень серьезная, но помощь оказывается оперативно, все службы переведены на усиленный режим работы.
Обстановка в районе в целом остается стабильной, все системы оповещения сработали заблаговременно.
Краснодарский край затапливает систематически — по оценкам специалистам, там около 4,5 тыс. гектаров территории считаются паводкоопасными.
В октябре 2010-го
Серьезные подтопления произошли в мае следующего года в нескольких районах Кубани, в том числе Апшеронском. Обошлось без жертв. Самое разрушительное наводнение произошло летом 2012 года. Тогда основной удар пришелся на Крымск — число жертв достигло 171 человек, был объявлен день траура по всей России. После разгула стихии более 50 тыс. жителей признали пострадавших, почти 30 тыс. из них потеряли все своё имущество. Ущерб — 20 млрд рублей. Сколько составит ущерб после нынешнего наводнения, даже предварительно оценивать сложно — непогоды уходить пока не собирается.