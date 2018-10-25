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14:30 (мск), источник: Известия

Водная ловушка: в Краснодарском крае потоки сносят все на своем пути

Из-за наводнения погибли два человека. Дожди будут идти еще два дня.

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Два человека погибли в результате наводнения в Краснодарском крае, еще один пропал без вести. Затоплено более 2 тыс. домов, населенные пункты отрезаны от транспортного сообщения, а поезда застряли посреди пути. Ситуацию осложняет то, что дожди будут идти еще два дня. Подробнее о том, что происходит сейчас на Кубани, системно страдающей от наводнений, читайте в материале «Известий».

Неконтролируемый поток

Непрекращающиеся дожди обрушились на Краснодарский край накануне, 24 октября. За первые 6 часов выпало 119 мм осадков — это месячная норма. На видео, опубликованных очевидцами, видно, как дорога буквально превратилась в реку. Первый этаж одной из больниц затопило так, что уровень воды достигает подоконника.

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Течением дождевой воды по улицам унесло холодильники с газированными напитками. Потоки воды унесли даже грузовой прицеп, который течением разбило о мост практически в щепки. Местами уровень воды превысил отметку в два метра. В городе Хадыженск Апшеронского района людей эвакуировали с крыш жилых домов, на одной из них оказались трое детей — спасатели подбирались к ним на катамаране.

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В результате паводка погибли два человека, сообщил Анатолий Русин — глава Туапсинского района, который сильнее всего пострадал из-за проливных дождей. По данным источника «360» в региональном управлении СК РФ, жертвами стали жители села Кривенсковское — пенсионер и пенсионерка 1936-го и 1947 года рождения. Еще один человек числится пропавшим без вести. Три человека получили травмы, сообщили ТАСС в медицинских службах региона.

Критические точки

Сильнее всех от непогоды пострадал Туапсинский район, в первую очередь — город Туапсе. Водой залило, по последним оперативным данным, свыше 1,2 тыс. домов, несколько водозаборов.

Всего в зоне подтопления — 22 тыс. домовладений, в которых проживают 72,5 тыс. человек.

Пострадал и соседний Апшеронский район — там подтоплено порядка 715 зданий, в основном в Апшеронске и Хадыженске. Из 22 населенных пунктов в обоих районах спасатели эвакуировали свыше 360 человек, из них почти сотня — дети. Они размещены в пунктах временного размещения, всего их развернуто более 40 с общей вместимостью более 10 тыс. человек.

Проблемы возникли и в Сочи. Около села Волкодавка прорвало газовую трубу высокого давления, которая проходит через реку Западный Дагомыс. Из-за этого без газа остались порядка тысячи жителей центра Сочи. Устранить коммунальную аварию можно будет только после того, как снизится уровень воды.

Имеющихся в Сочи запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения.
Администрация Сочи

Там подчеркнули, что никакого повода сметать продукты с полок магазинов нет. По поручению губернатора организован подвоз питьевой воды в подтопленные районы. Создана горячая линия, куда можно позвонить, если не хватает воды — 8 (861) 268−64−40.

Точечно проблемы есть в Адлерском и Лазаревском районах, однако они не сопоставимы с ситуацией в Туапсе. Там пока зафиксировали локальные подтопления, повалило несколько десятков деревьев. Без электричества, по информации на полдень 25 октября, остаются девять населенных пунктов Краснодарского края.

Наводнение на Кубани
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Без путей для отступления

Дожди размыли участок федеральной трассы Джубга — Сочи: грунт обвалился на глубину 7 м, ширина провала достигла 10 м, длина — 20. Из-за это на перегоне уже более 16 часов стоит поезд, выехавший из Майкопа в Адлер. По словам пассажира заблокированного поезда, обратившегося в редакцию «Блокнота Краснодара», у людей не хватает воды и еды. Всего, по последним данным и. о. замглавы МЧС России Виктора Яцуценко, задерживаются 25 поездов.

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Ад на дорогах Туапсе: машины смыло потоком воды (видео)

«К месту происшествия [на федеральном трассе Джубга — Сочи] стянута техника, однако высокий уровень воды пока не позволяет начать восстановительные работы», — заявили в пресс-службе сочинской мэрии. Та же проблема везде — пока дожди не утихнут, заниматься ликвидацией последствий наводнения невозможно. По предварительным оценкам, восстановить сообщение удастся в течение двух дней. В РЖД обещают восстановить движение поездов за трое суток. К середине дня могут запустить одну железнодорожную колею по маршруту Москва — Сочи, сообщили в мониторинговом центре южного города.

Выехать из Туапсе не могут, например, 84 ребенка, учащиеся хореографической школы из Ставрополя. Они приехали в соседний регион на конкурс народного танца. Обратно должны были вернуться на поездке Адлер — Владикавказ, который не может двигаться по затопленным путям. Ситуацию взяли на контроль губернатор Ставропольского края и оперативные службы региона.

На 123 км дороги Майкоп — Туапсе, по данным краснодарского управления МЧС, из-за наводнения обвалился пролет моста. Так, от черноморского побережья оказалась отрезана столица Адыгеи. По информации службы Кубань-СПАС, отрезан от транспортного сообщения и аул Наджиго в Лазаревском районе. Пока жители населенного пункта — всего 176 человек — от эвакуации отказались.

Рано расслабляться

Прогнозы пессимистические — ситуация в ближайшее время не улучшится. По прогнозам метеорологов, дожди будут идти еще как минимум два дня. В Краснодарском крае 25 октября и дальше ожидаются сильные дожди, ливни, град и гроза. Скорость шквалистого ветра будет достигать 25 м/с. МЧС предупреждает, что из-за ухудшения погоды может быть нарушено энергоснабжение, работа объектов связи, ЖКХ.

Над морем из-за погодных условий могут сформироваться смерчи. Кроме того, в районе возможен сход селей.

Такое уже произошло в районе железнодорожной станции Чилипси и перегона Греческий — Кривеньковская, из-за чего вечером 24 октября были задержаны два железнодорожных состава.

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В двух районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. В четверг, 25 октября, стало известно, что оперативную группу МЧС России возглавил глава ведомства Евгений Зиничев. С утра он вылетел в Краснодарский край, чтобы проконтролировать ход ликвидации последствий проливных дождей.

В Туапсе также прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вслед за своим первым заместителем. Из-за непрекращающейся непогоды ситуация осложняется — «техника пока не может подобраться к местам разрушений», написал чиновник в Twitter. Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы свыше 800 человек и 200 единиц техники. На местах работает штаб регионального Министерства здравоохранения и Центра медицины катастроф.

Власти Туапсе оперативно не отреагировали на подтопления, пишет «Блокнот Краснодара». Когда первые жители, пострадавшие от стихии, стали звонить в администрацию, им никто не ответил. По словам источника издания, пожарные машины прибыли уже после того, когда первая волна дождей закончилась. Кроме того, не сработали системы оповещения. Те же претензии не первый раз выдвигаются во время стихийных бедствий. Так было, например, во время прошлогоднего урагана в Москве.

Глава Туапсинского района утверждает обратное. Он уверяет, что жителей предупредили о непогоде заблаговременно. О том же говорит и губернатор. Да, ситуация очень серьезная, но помощь оказывается оперативно, все службы переведены на усиленный режим работы.

Обстановка в районе в целом остается стабильной, все системы оповещения сработали заблаговременно.
Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края

Системная проблема

Краснодарский край затапливает систематически — по оценкам специалистам, там около 4,5 тыс. гектаров территории считаются паводкоопасными.

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В октябре 2010-го из-за проливных дождей в зоне подтопления оказались почти 20 населенных пунктов в Апшеронском, Туапсинском районе и около Сочи — примерно тот же расклад, что и сегодня. Тогда погибли 14 человек, еще более 40 получили травмы. Полностью оказались разрушены 250 домов, серьезно были повреждены 270 объектов социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры. Ущерб оценивался в 2,5 млрд рублей.

Серьезные подтопления произошли в мае следующего года в нескольких районах Кубани, в том числе Апшеронском. Обошлось без жертв. Самое разрушительное наводнение произошло летом 2012 года. Тогда основной удар пришелся на Крымск — число жертв достигло 171 человек, был объявлен день траура по всей России. После разгула стихии более 50 тыс. жителей признали пострадавших, почти 30 тыс. из них потеряли все своё имущество. Ущерб — 20 млрд рублей. Сколько составит ущерб после нынешнего наводнения, даже предварительно оценивать сложно — непогоды уходить пока не собирается.

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