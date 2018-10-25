Стала известна начинка разосланных в США бомб
Взрывные устройства, отправленные ряду американских политиков и чиновников, оказались похожими и были начинены поражающими элементами. Об этом сообщает NBC New York.
Взрывные устройства, отправленные ряду американских политиков и чиновников, оказались похожими и были начинены поражающими элементами. Об этом сообщает NBC New York.
По данным источников телеканала, бомбы были изготовлены из куска пластиковой трубы. Внутри у них был таймер, вероятно, цифровые часы. Специалисты также выяснили, что засыпанный внутрь взрывчатый порошок получен из пиротехнических изделий.
Ранее в департаменте по борьбе с терроризмом полиции
В общей сложности с 22 октября было найдено семь взрывных устройств. Их направили бывшему госсекретарю и кандидату на пост главы государства Хиллари Клинтон, 44-му президенту США Бараку Обаме, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, члену Палаты представителей Максин Уотерс (две посылки), а также миллиардеру Джорджу Соросу. Кроме того, отправление на имя
Сообщалось также, что бомбы прислали в офис члена Палаты представителей Дебби