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14:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Помощи мы не видели»: что говорят пассажиры застрявших под Сочи поездов

В Краснодарском крае после сильных ливней затопило несколько населенных пунктов. В результате по затопленному участку железной дороги Туапсе-Кривенковская не могут проехать 15 поездов. Русская служба Би-би-си поговорила с пассажирами еще двух поездов, которые не могут проехать из-за наводнения.

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В пресс-службе РЖД заявили, что принимают все возможные меры по скорейшему восстановлению движения поездов, нарушенного в результате наводнения в Краснодарском крае. Тем не менее в компании отметили, что на восстановление движения может потребоваться до трех суток.

Пассажиры поезда «Ласточка» маршрута Майкоп — Сочи сообщили Интерфаксу, что в вагонах закончилась вода и не работают туалеты.

При этом в РЖД говорят, что пассажиров задержанных поездов обеспечивают водой, а в поездах и на вокзалах Краснодар, Туапсе, Горячий Ключ их также кормят. В ближайшее время пассажиров планируют вывезти на автобусах.

Русская служба Би-би-си поговорила с пассажирами еще двух поездов, которые не могут проехать из-за наводнения.

Анна Поворознюк

Мы сейчас находимся в городе Горячий ключ. На станции мы простояли начиная с половины восьмого [вечера 24 октября] и до настоящего времени [Би-би-си общалась с Анной Поворознюк около полудня 25 октября].

Новость
Наводнение на Кубани: что происходит в Сочи, Туапсе и Адлере

Люди были вынуждены решать свои проблемы самостоятельно. Очень многие кооперировались и уезжали на транспорте — вызывали такси, вызывали перевозчиков.

У нас в вагоне была женщина, которая нуждалась в медицинской помощи. У нее сахарный диабет и заканчивался инсулин. Как вышли из этой ситуации, я не знаю. Она уехала. Возможно ей предоставили какую-то помощь на станции.

Не могу пересчитать, но детей много. Детки разного возраста, и груднички у нас были, в коляске детки были. Некоторых у нас перевели в поезда дальнего следования. Их было не так много, и это была прямо такая гонка за места — кто успел, тот и сел.

Поезда дальнего следования доезжали, насколько я поняла, до фиксированной станции, и они сейчас тоже находятся в зоне ожидания.

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Нас несколько раз объединяли с другими поездами, заставляли выйти, заставляли зайти, заставляли дождаться, заставляли пересесть. Количество людей каждый раз с изменением маршрута постоянно уменьшалось. Под конец нас осталось 85 человек, тех, которые, скажем так, не захотели самостоятельно решать свои проблемы. Многие вернулись в Краснодар.

Источник: Русская служба Би-би-си

Могу честно сказать, что организация, обслуживание была на минимальнейшем уровне. Мы начали получать горячий чай бесплатно только вот в пять часов утра. До этого мы оплачивали абсолютно все. [Бутылка воды, галеты и паштет] — это все, что раздали со вчерашнего вечера, это было однократно.

Туалеты закрывались, они открывались ситуативно. Средств гигиены, естествено, не хватало, салфеток как таковых — минимум.

Что касается сотрудников… Не знаю, насколько они владеют информацией. Понятно, что экстремальная ситуация. Ничего не объясняют, информации нет никакой, то есть мы по сути в подвешенном состоянии. Никаких сроков нам никто не устанавливал.

Я в данный момент уже вышла из поезда, дальше смысла просто нет в нем находиться. Я сейчас в гостинице, нас здесь несколько человек из нашего вагона, мы объединились и сняли комнату. Дальше мы [сами будем выбираться], какого-то содействия, помощи мы не видели.

Наводнение на Кубани
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Яна Волощук

Поезд ехал из Адлера в Майкоп. Мы доехали до Дагомыса, там мы стояли. Потом мы доехали до Лоо — где-то полчаса там простояли. Потом мы доехали до Лазаревки. Чуть-чуть отъехали и все, встали. Нам сначала не говорили, где мы. Это было где-то в 19:50 — мы где-то час были в пути. И только сейчас мы едем обратно, мы поехали обратно в Адлер.

Новость
Потоп в Краснодарском крае: кадры очевидцев

Вода есть. Еду съели еще вчера — сегодня остались только шоколадки. Было очень холодно, потому что отключился свет. Всю ночь нас перекидывали с одной электрички на другую. На соседнем пути стояла краснодарская «Ласточка».

Они [железнодорожники] хотели совместить, сцепить две [электрички], чтобы мы до Туапсе доехали. И нам вот посреди ночи: «Перейдите туда». По дождю. Мы туда переходим. Потом они нас обратно. Потом они хотят, чтобы краснодарские [пассажиры] перешли в нашу электричку, майкопскую. И вот так вот мы всю ночь туда-сюда переходили.

Потом отключился свет, было очень холодно, туалеты не работали, мы ходили [в туалет] за электричку под дождем. Где-то около восьми утра дали свет, хотя бы нагрелось [в вагоне]. Но нас не кормили. Нам предоставили только воду. Кофе, чай, сладкое мы покупали за свой счет. Единственное, в конце остались шоколадки — их раздали, в том числе детям.

Кто-то объяснял, что происходит? Почему вы не можете поехать хотя бы обратно? Дорогу размыло?

Мы спрашивали [что происходит], а они говорят: «Пока не будет команды, мы не имеем права ехать обратно». Мы только немного проехали назад до поселка Водопадный, чтобы поравняться с этой «Ласточкой» на Краснодар.

У нас в электричке было очень мало людей, только дети почти во всех вагонах. Тут вот соседка с ребенком — два месяца всего лишь ребенку. А та электричка, что на Краснодар, была полностью забита. Там даже было плохо людям. Женщина в обморок падала. Двери были закрыты в той «Ласточке». Одну дверь открыли на все пять вагонов. Естественно все стали толпиться, чтобы подышать воздухом, и людям было плохо.

Человек 10−15 вызвали такси и посреди ночи пошли пешком до трассы. Сказали, что это примерно полтора километра. У нас была одна женщина в панике, но потом она ушла. А так мы тут все пытаемся развеселить друг друга.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Следите за развитием темы«Наводнение на Кубани: что происходит в Сочи, Туапсе и Адлере»
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