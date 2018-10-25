Ограблен дом бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова
Ущерб измеряется несколькими десятками миллионов рублей.
Ущерб измеряется несколькими десятками миллионов рублей.
В среду в Подмосковье было совершено вооруженное нападение на загородный дом бывшего руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова. Угрожая его супруге пистолетом, злоумышленник унес несколько десятков миллионов рублей в разной валюте, а также 30 коллекционных монет. Задержать налетчика пока не удалось.
Как рассказали в правоохранительных органах, с заявлением о нападении на загородный дом
Точная сумма ущерба еще устанавливается. Поиск преступника по горячим следам результата не принес.
Работу следователей затрудняет то обстоятельство, что у входа в дом не была установлена камера видеонаблюдения. Госпожа Бельянинова описала злоумышленника как «мужчину спортивного телосложения, рост 170−175 см». С собой у него был предмет, похожий на самодельное копье. По словам потерпевшей, на грабителе была черная маска с прорезью для глаз и плащ защитного цвета. На место происшествия кинолог привез собаку, которая прошла по следу преступника несколько сотен метров, но потеряла его в лесу. С места происшествия были изъяты «палка деревянная с липкой лентой и стальным клинком», а также биоматериалы, которые могут иметь отношение к преступнику.
Александр Александров