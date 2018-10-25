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18:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Ограблен дом бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова

Ущерб измеряется несколькими десятками миллионов рублей.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В среду в Подмосковье было совершено вооруженное нападение на загородный дом бывшего руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова. Угрожая его супруге пистолетом, злоумышленник унес несколько десятков миллионов рублей в разной валюте, а также 30 коллекционных монет. Задержать налетчика пока не удалось.

Как рассказали в правоохранительных органах, с заявлением о нападении на загородный дом экс-главы ФТС в деревне Бачурино обратилась его супруга Людмила Бельянинова. Как говорится в заявлении, 24 октября между восемью и девятью часами вечера неизвестный мужчина вошел в незакрытый дом, держа в руке предмет, «похожий на пистолет». Налетчик сначала навел «ствол» на хозяйку дома, а затем выстрелил в пол, чтобы напугать женщину. Андрея Бельянинова в это время дома не было.

Злоумышленник забрал из дома, как потом подсчитали его владельцы, 15 млн руб., $10 тыс., €10 тыс., а также 30 коллекционных монет, после чего скрылся.
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Точная сумма ущерба еще устанавливается. Поиск преступника по горячим следам результата не принес.

Работу следователей затрудняет то обстоятельство, что у входа в дом не была установлена камера видеонаблюдения. Госпожа Бельянинова описала злоумышленника как «мужчину спортивного телосложения, рост 170−175 см». С собой у него был предмет, похожий на самодельное копье. По словам потерпевшей, на грабителе была черная маска с прорезью для глаз и плащ защитного цвета. На место происшествия кинолог привез собаку, которая прошла по следу преступника несколько сотен метров, но потеряла его в лесу. С места происшествия были изъяты «палка деревянная с липкой лентой и стальным клинком», а также биоматериалы, которые могут иметь отношение к преступнику.

Александр Александров

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