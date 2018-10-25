Все залило, воды нет: кубанские поселки остались без крова и удобств

После наводнения на Кубани несколько районов Краснодарского края оказались под водой. Подтоплены почти 2 тыс. домов, большей частью в Туапсинском районе. Сочи оказался отрезанным от большой земли, два человека погибли, а количество пострадавших составило не менее 6 тыс. человек. Целые улицы остались без питьевой воды. Специалисты предрекают учащение катастроф в регионе и необходимость менять всю систему местных коммуникаций.
Три дня без поездов
Предупреждение о том, что в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ситуационный центр Росгидромета отправил в МЧС 22 октября, рассказал «Известиям» начальник центра Анатолий Цыганков. Ожидались ливни и грозы также в соседней Ростовской области. На следующий день граждан оповестили о штормовом предупреждении в интернете, по радио и ТВ, а также с помощью SMS, заявила «Известиям» специалист по взаимодействию со СМИ администрации Туапсинского района Елена Россеева.
Как к предстоящему паводку при этом готовили городскую инфраструктуру, в администрации Туапсе не уточнили. Директор МУП «ЖКХ Туапсе» Евгений Коротких на этой неделе находится в отпуске.
К середине дня 24 октября в Туапсинском районе выпало 119 мм осадков, примерно месячная норма. К обеду оказались подтоплены почти 2 тыс. домов, большей частью в Туапсе. Во многих из них отключилось электричество, прекратилась подача газа и воды. В Туапсинском и Апшеронском районах власти объявили режим ЧС.
В Сочи последствия паводка оказались менее критичными. В ночь с 24 на 25 октября в городе-курорте выпало 76 мм осадков. В центре Сочи удара стихии практически не ощущалось, он пришёлся на пригород.
Прибывающая вода привела к обрушению моста на федеральной трассе Джубга—Сочи. Разрушилось автодорожное полотно единственной трассы, соединяющей город с другими районами Краснодарского края. Железнодорожное сообщение также было нарушено из-за подтопления путей. Курортный город оказался полностью отрезанным от большой земли. В РЖД сообщали, что рассчитывают восстановить движение поездов в течение трех дней. На вокзале в Сочи застряли 1300 пассажиров, Минтранс готовится вывозить их самолётами.
На вечер 24 октября известно о двух погибших и одном пропавшем без вести. Около 6 тыс. жителей понесли ущерб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Грудничок без мамы
Власти объявили режим ЧП в Туапсинском и Апшеронском районах. Часть жителей пригородов Сочи и Туапсе перевезли в ближайшие эвакуационные центры — административные здания, гостиницы, школы. В них началась раздача бесплатной еду и теплых вещей.
Приходы Екатеринодарской епархии РПЦ начали сбор вещей и продуктов для пострадавших жителей Туапсе, сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский. По его словам, священники отправились поддержать людей, застрявших на вокзала.
Жители в подтопленных домах с тревогой следили за сообщениями МЧС, дозванивались до родных и прислушивались к сиренам на улице. По поврежденным улицам пробирались машины с громкоговорителями, откуда можно было услышать последние сообщения о паводке.
— У меня сестра не может добраться до дома в Георгиевку (село в туапсинском районе — прим. ред.) из-за обвала моста, а у нее там остался с бабушками грудной ребенок! Мы пока не можем даже найти транспорт, чтобы туда добраться. Звонили в МЧС, они ничем не могут помочь. Связи с родственниками в Георгиевке нет, мы не знаем, что там сейчас, — рассказала жительница Туапсе Татьяна Панкратова.
По словам местных жителей, общественный транспорт в центре Туапсе 25 октября ещё продолжал работать, но с водой начались проблемы.
У нас в домах со вчерашнего вечера нет питьевой воды. В магазинах воды тоже не хватает. Говорят, что водоснабжение скоро включат на два часа, а потом его опять не будет до понедельника. В списке улиц, куда привезут общественные емкости с водой подвезут, нашей нет.
Кристина ТотосянЖительница Туапсе
В октябре как летом
Для черноморского побережья Краснодарского края затопления не редкость. В тех же Сочи и Туапсе летом и в сентябре водой заливало улицы и дома. К счастью, обошлось без жертв. Но наводнение 24 октября намного более масштабное, заявил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, интенсивные осадки, как правило, наблюдаются на Черноморском побережье Кавказа в июле-сентябре. Появление мощнейших ливней в октябре специалист связывает с глобальным потеплением.
— Климат и дальше будет быстро меняться. Интенсивность опасных погодных явлений будет увеличиваться. Причем заметно, в разы, — отметил Роман Вильфанд.
Метеоролог также напомнил, что температура воды в Туапсе сейчас 21 градус, а воздуха — плюс 15. В таких условиях ливневые дожди будут усиливаться.
— Нужно разрабатывать новые методы заблаговременного, точного и локализованного прогноза погоды, — считает специалист.
Наводнение продемонстрировало уязвимость транспорта Большого Сочи, считает координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» депутат Госдумы Александр Васильев.
— Предотвратить развитие стихии зачастую просто нереально, но можно продумать альтернативы, обеспечивающие безопасность и непрерывность транспортного обслуживания граждан при ЧС, — отметил он.
С учетом того, что наводнения в регионе случаются регулярно, местным властям стоит адаптировать инфраструктуру к капризам стихии, полагает директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская. Жилые районы стоит возводить в удалении от потенциально опасных участков.
Второе направление — ландшафтное благоустройство и работа с инженерными сетями. Ливневая канализации должна быть способна вместить больший объём воды. Существует и такой эффективный способ справляться с большой водой, как накопительные резервуары, рассказала Ирина Ирбитская.
На территориях, где часто случаются различные природные катастрофы, есть смысл отказаться от централизованного водо- и энергоснабжения и перейти на индивидуальные элементы инженерной инфраструктуры. Тогда при выходе из строя инженерной сети не будет страдать такое огромное количество людей, добавила она.
В администрации Краснодарского края не ответили на запрос «Известий» о том, что было сделано для уменьшения ущерба от наводнений в регионе за минувшие годы.
Грозовой фронт
Аварийные службы Туапсе и Сочи продолжают работы по восстановлению коммунальных сетей — водопровода, электричества, газоснабжения.
На заседании правительства в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев попросил всех, кто отвечает за оказание помощи региону, активно включиться в этот процесс.
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза также обсуждал ситуацию в Краснодарском крае, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В целом обстановка в регионе стабильная, но грозовой фронт не ушел, ведется подготовка к новым возможным ЧС, заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В бюджете региона на компенсации пострадавшим уже зарезервирован 1 млрд рублей. Весь четверг губернатор объезжал пострадавшие районы.
На место ЧП выехал глава МЧС России Евгений Зиничев.
По прогнозу синоптиков, дожди в Краснодарском крае продолжатся как минимум до конца дня 26 октября.