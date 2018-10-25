Убийца в керченском колледже действовал один, заявил Аксенов

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«Это не внешняя угроза, не террористический акт, совершенный группой лиц, убийца на объекте действовал исключительно один. Я говорю абсолютную правду… Сообщников на месте не было, консультировать, возможно, кто-то и консультировал из числа близких родственников. Не хочу наговаривать, следствие даст оценку», — сказал в эфире канала «Крым-24» Аксенов.

Он добавил, что все слухи, распространяемые в соцсетях о нескольких злоумышленниках, неправдивы, многие из них запускались намеренно, в том числе «с территории сопредельного государства».