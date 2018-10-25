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20:40 (мск), источник: РИА Новости

Убийца в керченском колледже действовал один, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Владислав Росляков, убивший 20 человек в Керченском политехническом колледже, действовал один, слухи о нескольких злоумышленниках не соответствуют действительности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Это не внешняя угроза, не террористический акт, совершенный группой лиц, убийца на объекте действовал исключительно один. Я говорю абсолютную правду… Сообщников на месте не было, консультировать, возможно, кто-то и консультировал из числа близких родственников. Не хочу наговаривать, следствие даст оценку», — сказал в эфире канала «Крым-24» Аксенов.

Он добавил, что все слухи, распространяемые в соцсетях о нескольких злоумышленниках, неправдивы, многие из них запускались намеренно, в том числе «с территории сопредельного государства».

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, убив 20 и ранив еще несколько десятков людей. После массового убийства Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. По факту произошедшего сначала было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», но позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Студенты политехнического колледжа в Керчи возвращаются к учебе после трагедии
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23 октября© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Нападение на колледж в Керчи»
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