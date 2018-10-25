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20:58 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал замглавы администрации Сочи Ивана Бомбергера

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Замглавы администрации Сочи Иван Бомбергер арестован по делу о превышении должностных полномочий, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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«Сегодня по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Петренко журналистам.

Ранее СК сообщил, что Бомбергер заподозрен в превышении должностных полномочий — по версии следствия, вице-мэр Сочи незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажки. В отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Также по данному делу о коррупции в Сочи проходят бывший первый заммэра Мугдин Чермит, глава департамента архитектуры Владимир Малов и директор водоканала Сергей Винарский.

СК РФ также опубликовал видео обысков в мэрии Сочи. В нем оперативник сначала выкладывает из пакета на стол около 20 пухлых пачек 5-тысячных и 2-тысячных купюр — кому они предназначались, не уточняется. Затем следует сцена, на которой следователь объявляет задержанному приставу Арману Барсегяну, что он задержан за злоупотребление полномочиями.

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