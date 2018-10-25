Суд арестовал замглавы администрации Сочи Ивана Бомбергера

«Сегодня по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Петренко журналистам.

Ранее СК сообщил, что Бомбергер заподозрен в превышении должностных полномочий — по версии следствия, вице-мэр Сочи незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажки. В отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Также по данному делу о коррупции в Сочи проходят бывший первый заммэра Мугдин Чермит, глава департамента архитектуры Владимир Малов и директор водоканала Сергей Винарский.