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03:01 (мск), источник: Интерфакс

В Иордании как минимум 10 детей погибли в затонувшем автобусе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — Затопление автобуса во время проливных дождей в Иордании привело к гибели минимум 10 детей, сообщает в четверг ливанское издание Daily Star.

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По последним данным, спасены 11 человек, однако некоторые из них находятся в критическом состоянии. Еще 16 детей числятся пропавшими без вести.

Издание отмечает, что трагический инцидент произошел недалеко от Мертвого моря, когда автобус с 37 детьми направлялся в туристический район. Автобус попал в ливень, после чего его унесло потоком воды.

В настоящее время на месте происшествия проводится масштабная поисково-спасательная операция, в ней принимают участие военные и вертолеты. Местные власти ожидают дальнейшего роста числа жертв.

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