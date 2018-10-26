В Иордании как минимум 10 детей погибли в затонувшем автобусе
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — Затопление автобуса во время проливных дождей в Иордании привело к гибели минимум 10 детей, сообщает в четверг ливанское издание Daily Star.
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — Затопление автобуса во время проливных дождей в Иордании привело к гибели минимум 10 детей, сообщает в четверг ливанское издание Daily Star.
По последним данным, спасены 11 человек, однако некоторые из них находятся в критическом состоянии. Еще 16 детей числятся пропавшими без вести.
В настоящее время на месте происшествия проводится масштабная