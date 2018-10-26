В Иордании как минимум 10 детей погибли в затонувшем автобусе

По последним данным, спасены 11 человек, однако некоторые из них находятся в критическом состоянии. Еще 16 детей числятся пропавшими без вести.

Издание отмечает, что трагический инцидент произошел недалеко от Мертвого моря, когда автобус с 37 детьми направлялся в туристический район. Автобус попал в ливень, после чего его унесло потоком воды.