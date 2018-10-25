Власти Майкопа ввели режим ЧС из-за подтопления после ливней
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — Мэрия Майкопа в четверг приняла решение ввести режим ЧС
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — Мэрия Майкопа в четверг приняла решение ввести режим ЧС
«Штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных условий будет действовать до конца суток 25 октября и сутки 26 октября. По состоянию на 17:00 в службы поступило 80 звонков о подтоплении домов или дворов Майкопа. В связи с этим и.о. главы Майкопа Аслан Китариев подписал распоряжение о введении в городе режима ЧС», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время в городе созданы комиссии по оценке ущерба населению от подтоплений, начат мониторинг уровня рек Белая и Псенафа.
Ранее сообщалось, что в четверг
По данным Росгидромета, с вечера среды на территории Адыгеи за 11 часов выпало 60 мм осадков, что является опасным явлением. По прогнозу осадки будут идти еще сутки.