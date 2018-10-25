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25 октября, источник: Интерфакс

Власти Майкопа ввели режим ЧС из-за подтопления после ливней

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — Мэрия Майкопа в четверг приняла решение ввести режим ЧС из-за подтопления десятков подворий после продолжительных дождей, сообщили агентству «Интерфакс» в комитете республики по делам ГО и ЧС.

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«Штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных условий будет действовать до конца суток 25 октября и сутки 26 октября. По состоянию на 17:00 в службы поступило 80 звонков о подтоплении домов или дворов Майкопа. В связи с этим и.о. главы Майкопа Аслан Китариев подписал распоряжение о введении в городе режима ЧС», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время в городе созданы комиссии по оценке ущерба населению от подтоплений, начат мониторинг уровня рек Белая и Псенафа.

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Ранее сообщалось, что в четверг из-за обильных ливней в районе горных населенных пунктов Даховской и Гузерипль Адыгеи из берегов вышла река Белая, которая затопила единственную автомобильную дорогу. Позднее уровень реки снизился, и проезд по дороге был восстановлен.

По данным Росгидромета, с вечера среды на территории Адыгеи за 11 часов выпало 60 мм осадков, что является опасным явлением. По прогнозу осадки будут идти еще сутки.

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