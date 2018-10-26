Как Сочи переживает сильные дожди

Ливни, обрушившиеся на Кубань за последние двое суток, привели к тому, что город Сочи оказался отрезанным от большой земли. Поднявшаяся вода и сели разрушили участок автомобильной дороги и подтопили железнодорожные пути, ведущие в город. Некоторые сочинцы запасались продуктами питания и бензином, а гости города выстраивались в очереди на вокзалах, чтобы обменять или сдать билеты. Горожане также помогали оперативным службам ликвидировать последствия разгула стихии, передает корреспондент ТАСС.
Как только распространилась информация о том, что федеральная трасса Джубга — Сочи перекрыта, пожилые люди в центре курорта поспешили делать запасы хлеба. Очереди в несколько десятков человек выстроились у сочинского хлебокомбината. Люди брали по три-четыре буханки.
Мы помним время голода, когда хлеба не было, это впечатление остается на всю жизнь.
В продуктовых магазинах рассказали, что в течение дня горожане активнее всего скупали гречневую крупу и масло. Представитель сочинского хлебокомбината уточнил, что предприятие не намерено снижать ассортимент и объемы продукции и готово обеспечить город хлебобулочными изделиями.
В Сочи сообщение о перекрытом подъезде к городу вызвало ажиотаж на заправках. Возникали очереди, в которых скапливалось более десяти машин. «Люди торопятся запастись бензином, пока подъездные пути перекрыты. Сегодня все наливают до полного 92-й», — рассказал один из работников заправки.
Многие автолюбители не только наполняли баки, но и наливали бензин в канистры. «Мэрия Сочи говорит, что топлива хватит на всех. Но я лучше возьму про запас, лишним не будет», — сказал ТАСС один из таксистов.
Очереди на вокзалах
Железнодорожный вокзал Сочи заполнен пассажирами. После того, как стало понятно, что железнодорожное сообщение не удастся возобновить в кратчайшие сроки, многие захотели поменять или сдать билеты, у касс образовались длинные очереди.
Мы с мужем отдыхали в санатории, должны уже возвращаться домой, а уехать не можем. Хотели сдать билеты и улететь.
Семья с ребенком из Ростова-на-Дону оказалась в Сочи проездом. «Заехали к бабушке на пару часов по дороге из Абхазии, а застряли надолго. Хорошо еще, что есть где жить», — сказал глава семейства Иван Близнюк.
Расчищали дворы и рощи
В результате разгула стихии в Сочи подтопило несколько десятков домов. Как только сходила вода, люди наводили порядок самостоятельно, отказывались их покидать, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. «Спасательные работы проходили ночью в сильный дождь. Но жители отказались покидать дома, несмотря на угрозу подтопления», — рассказал представитель пресс-службы.
В Адлерском районе в Чвижепсе, селах Верхнениколаевском, Калиновом Озере и Высоком сошли восемь селей. «Жители подтопленных улиц Гастелло, Банановой, Ивановской и Костромской принимали участие в расчистке дворов от камней и ила, помогали друг другу, поддерживали», — сказал ТАСС представитель районной администрации.
В Хостинском районе за ночь ветер повалил более десяти деревьев. Особенно пострадала одна из главных достопримечательностей Сочи — тисосамшитовая роща.
«Мосты, переправы и часть троп в тисосамшитовой роще засыпало землей и камнями, упавшими деревьями, снесло потоками воды. Государственные инспекторы Хостинского отдела оперативно прочистили все маршруты рощи от завалов к 14:00. Но на восстановление навесного моста, который снесло паводком, потребуется время», — отметили в пресс-службе заповедника.
Без газа и света
Основной удар стихии пришелся на Лазаревский район Сочи. Причиной технологического нарушения газопровода стал резкий подъем уровня воды в реке Западный Дагомыс. В зону отключения попали 320 жилых домов в районе села Волковка. Вечером в четверг газоснабжение было восстановлено.
Это был реально подвиг. В условиях паводка в кратчайшие сроки подключили, несмотря на сложность технических работ. В настоящее время газоснабжение восстановлено и осуществляется в полном объеме.
В районе вышли из берегов реки Макопсе, Аше. Дороги, ведущие в аулы Наджиго и Калеж, разрушены селем. «Жители аула обеспечены продуктами питания и питьевой водой, в населенный пункт доставлен дизель-генератор. В поселке Лазаревский открыт пункт приема предметов первой необходимости для пострадавших от стихии», — рассказали в администрации Лазаревского района.
Ливни на Кубани
После сильных дождей в Краснодарском крае из-за ливней подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути, задерживается прибытие и отправление поездов, разрушено несколько мостов и подходов к ним. Имеются перебои с электро- и газоснабжением, без воды остался Туапсе, в котором проживают более 60 тыс. человек. Подтоплено свыше 1,6 тыс. жилых домов и почти 1,5 тыс. приусадебных участков в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи, в регионе введен режим ЧС.