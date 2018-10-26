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03:08 (мск), источник: Интерфакс

Количество жертв в Иордании увеличилось до 17

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Количество жертв в инциденте в Иордании увеличилось до 17, сообщает в пятницу BBC News.

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Источник: Reuters

Трагический инцидент произошел недалеко от Мертвого моря, когда автобус с 37 детьми и 7 сопровождающими направлялся в туристический район. Автобус попал в ливень, после чего его унесло потоком воды.

В настоящее время на месте происшествия проводится масштабная поисково-спасательная операция, в ней принимают участие военные и вертолеты.

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