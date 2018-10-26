Количество жертв в Иордании увеличилось до 17
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Количество жертв в инциденте в Иордании увеличилось до 17, сообщает в пятницу BBC News.
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Трагический инцидент произошел недалеко от Мертвого моря, когда автобус с 37 детьми и 7 сопровождающими направлялся в туристический район. Автобус попал в ливень, после чего его унесло потоком воды.
В настоящее время на месте происшествия проводится масштабная
In the past few hours #Israelis deployed helicopters full of #IDF search & rescue soldiers to #Jordan. They assisted in the rescue of a bus of #Jordanian children swept away in floods. This assistance was requested by the Jordanian Government https://t.co/xWi5gt7h11— Kilkenny Friends of Israel (@KilkennyOf) 25 октября 2018 г.
Israel deployed helicopters full of IDF search & rescue soldiers to #Jordan. They assisted in the rescue of a bus of #Jordanian children that was swept away in floods on the Jordanian side of the Dead Sea. pic.twitter.com/0c4z6pAG47— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) 25 октября 2018 г.