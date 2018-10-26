Компьютерный шутер стал настоящим

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», «керченский стрелок» Владислав Росляков был поклонником серийных маньяков, мечтал превратить свой колледж в арену из шутера Doom и сжечь его после бойни, жертвами которой стал 21 человек, включая самого убийцу. Эксперты в области психиатрии и психологии полагают, что мотивы действий Рослякова так и не будут установлены, но у него могут появиться поклонники и подражатели.

По данным информированных источников «Ъ», в последние дни оперативники и следователи Следственного комитета России, расследующие обстоятельства массового убийства в Керченском политехническом колледже, смогли собрать довольно много информации о личности и увлечениях 18-летнего Владислава Рослякова. Все знавшие его люди отзываются о молодом человеке как о «спокойном и тихом», но при этом очень замкнутом и обидчивом подростке, увлекающемся оружием и компьютерами.



Во время нападения в колледже погибли учившийся вместе с Росляковым Алексей Лавринович и его преподаватель информатики Александр Моисеенко. Но, по словам одногруппников, никаких конфликтов с ними у Рослякова не было. Игорь Парасич — отец одного из одногруппников, Александра, так же утверждает, что над будущим стрелком никто не издевался, потому что это была «очень спокойная группа с нормальными ребятами». Кроме того, по его словам, Владислав вполне мог постоять за себя: он был хорошо физически развит и некоторое время занимался боксом. Игорь Парасич со слов сына сообщил, что убийца два дня до нападения не появлялся в колледже, объясняя это болезнью. До этого занятия он старался не пропускать, а учился в основном на «хорошо» и «отлично». «На первом курсе, когда Саня (сын Игоря Парасича.— “Ъ”) с ним плотно общался, убийца неоднократно с восторгом ему рассказывал о фильме “Класс” (сюжет был навеян событиями в американской школе “Колумбайн”, где два подростка в 1999 году застрелили 13 человек, покончив затем жизнь самоубийством.— “Ъ”) и еще каких-то подобных. Он вообще очень часто съезжал на подобные темы», — пояснил Игорь Парасич. Также он вспомнил, что в 2017 году Росляков распылил в учебном корпусе перечный баллончик и сорвал занятия — «тогда его чуть не выгнали (из колледжа.— “Ъ”), но пожалели».

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Между тем в ходе следствия выяснилось, что перед нападением подросток сделал дома своеобразный электронный фотоколлаж. Его любимыми компьютерными играми были Doom и GTA, и на фон скриншота с экрана первой он наложил изображения коридоров и помещений родного колледжа. Сейчас проводится экспертиза, которая должна установить, совершал ли Росляков убийства, руководствуясь именно этой схемой, найденной на флешке в его сумке. При этом следствие не исключает, что Владислав Росляков после бойни намеревался сжечь здание колледжа. В сумке, которую нашли при нем, помимо 10 небольших самодельных взрывных устройств «метательного типа» и оставшихся 13 патронов к ружью лежала бутылка с «коктейлем Молотова».



При изучении интернет-контактов Владислава Рослякова следователи выяснили, что он, в частности, посещал сайты и форумы, где собирались поклонники серийных убийств и неонацисты. В этом отношении студента довольно ярко характеризует фото маньяка Анатолия Оноприенко, который за семь лет убил 52 человека, был осужден к пожизненному сроку и в 2013 году скончался в Житомирской тюрьме, — Росляков использовал его в качестве аватарки в своем Telegram.



Среди самых частых запросов, которые он вводил в поисковые системы, были слова «дробовик», «террор», «террорист», «Сайга», «охолощенный, переоборудование», «ИГИЛ казни» и т. п. Также он активно искал и просматривал видео в интернете с изображением различных расправ, например, расчленения людей. Свой аккаунт в Twitter он назвал «Хочу умереть», а также, как полагает следствие, мог быть связан с экстремистами на Украине, с которыми не только играл в Doom и другие шутеры в онлайн-режиме, но в переписке с ними интересовался и вопросами, связанными с изготовлением бомб. Сам Росляков, по предварительным данным, считал себя анархистом и поклонником панк-рока.

Известный психиатр-криминалист Михаил Виноградов, проанализировав данные следствия о личности Владислава Рослякова, предположил, что тот еще с детства мог страдать шизофренией. «Речь можно вести примерно о восьми-девяти различных психических отклонениях», — заявил господин Виноградов. По его словам, налицо суицидальные наклонности, при которых человек хочет уйти из жизни, «прихватив кого-то с собой». Он также отметил, что у Рослякова не было друзей — «максимум приятели», на фоне чего он полностью «ушел в компьютер» и стал интересоваться «агрессивными сообществами». Михаил Виноградов с сожалением также отметил, что подросток по достижении 18 лет без проблем получил справку для получения лицензии на оружие. «Как правило, визит к психиатру в таком случае сводится к формальности при отсутствии внешних признаков отклонений и жалоб», — считает психиатр-криминалист, уверенный, что при более детальном обследовании опытный врач наверняка бы заметил отклонения. Кроме того, возмущение психиатра-криминалиста вызвали действия продавцов оружейного магазина. «Они видели, что практически ребенок, пусть и официально, покупает сотни патронов — а такого количества не нужно даже опытным охотникам с многолетним стажем», — отметил господин Виноградов, полагающий, что подобные покупки должны были вызвать подозрения и уведомительное сообщение в полицию. По его мнению, самого Рослякова «упустили семья и школа». Как считает эксперт, он просто был не нужен пьющему отцу и матери, связанной с запрещенной в России сектой. А психологи в школе или колледже его просто «просмотрели», хотя, как считает господин Виноградов, обязаны были заметить его склонность к насилию.

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Впрочем, с ним не совсем согласен известный психолог профессор Илья Слободчиков. При этом он назвал крайне неоднозначным собранный следствием набор пристрастий Владислава Рослякова, так как «некоторые из них противоречат друг другу». Он также отметил, что тема интереса к смерти и стрелковому оружию в целом «привлекательна для подростков». «Возможно, что у него действительно было не все в порядке с психикой, но что именно — сказать крайне сложно, так как он уже мертв», — заявил профессор Слободчиков. По его мнению, даже назначенная следствием посмертная психиатрическая экспертиза с изучением всех деталей биографии устроившего кровавую бойню студента вряд ли даст ответ на реальные причины трагедии. Он опасается, что из Рослякова сделают «образ врага», а системные причины так и останутся скрытыми. Помимо этого, специалист призвал сделать максимально закрытым установление причин поведения убийцы. «Не нужно подросткам это читать, может быть новый взрыв», — сказал он, пояснив, что причины должны быть доступны только для узкого круга специалистов.



Надо отметить, что с психологом отчасти согласны и источники «Ъ» в силовых структурах. По их словам, пока нет никаких данных о том, что Владислав Росляков был связан с так называемым колумбайновским движением — почитателями бойни в американской школе, но последние сейчас называют «керченского стрелка» едва ли не своим кумиром, который может стать, как опасаются в российских спецслужбах, и объектом их подражания.



Сергей Сергеев; Вадим Никифоров, Симферополь