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09:51 (мск), источник: ТАСС

В Приморье автомобильный мост обрушился под большегрузом

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/ — По данным краевой Госавтоинспекции, погиб по меньшей мере один человек.

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По меньшей мере один человек погиб при обрушении автомобильного моста в Приморье, сообщили ТАСС в дежурной части краевой Госавтоинспекции.

Автомобильный мост рухнул в Михайловском районе около села Осиновка во время проезда по нему грузового автомобиля. Между фурой и плитами моста оказался зажат легковой автомобиль.

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«Пока один погибший. Водитель или пассажир легкового автомобиля, пока не можем точно сказать», — сказал собеседник.

Он уточнил, что трасса в этом районе перекрыта, но есть объезд через поселок Кремово, крюк составит около 5 км. На месте работают наряды краевого ГАИ, которые регулируют проезд автомобилей. На месте ЧП образовывается пробка.

В единой диспетчерской службе района ТАСС сообщили, что легковой автомобиль, который прижало фурой при обрушении моста, сплющен. «Машина придавлена фурой и плитами, машина сплющена. Доступа к ней нет, пока не уберем фуру. На месте сотрудники МЧС, глава администрации района, поселения», — сказали в диспетчерской службе.

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