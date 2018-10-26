Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На поставки ракет США в Европу Россия ответит с помощью Кубы
Находка на дне Черного моря потрясла ученых (фото)
Кержаков не отдал сына жене, несмотря на решение суда (фото)
Сын Караченцова рассказал о смерти актера
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
В ЮАР изобрели кирпичи из человеческой мочиЭкологически чистые и очень твердые
Тимошенко рассказала, что ждет Донбасс, если она победит
Путин предупредил США, Францию и Британию
Смертельно больные Сенчукова и Рыбин покинули РФ и высказались
В Турции зверски избили россиянку: она в коме
Стало известно, из-за чего именно умер Караченцов
"Длится уже 15 лет": Бойко о романе с Порошиной
Корнеплод, который увеличивает поступление кислорода в мозг
Каши, от которых больше вреда, чем пользы
Перед смертью Караченцов хотел видеть называвшуюся его любовницей
Михалкова рассказала о своей тяжелой болезни - СМИ
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Как сносят Ховринскую больницу: фотогалерея
Фоторепортажи
12Наводнение на Кубани
14Умер Николай Караченцов
12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Первого заместителя прокурора Башкирии задержали при попытке сбежать из России

Первый заместитель прокурора Республики Башкортостан, государственный советник юстиции третьего класса (генерал-майор) Олег Горбунов пытался выехать из России после возбуждения в отношении него уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Наверх

«Следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России в аэропорту Шереметьево эта попытка была пресечена, в ближайшее время Горбунову будет предъявлено обвинение, и следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте», — заявила Петренко.

По ее словам, Олег Горбунов и заместитель начальника управления Республиканской прокуратуры Артур Шаретдинов в 2017 году через посредников получили от первого замглавы администрации города Уфы взятку в 10 миллионов рублей.

За эти деньги республиканская прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

В отношении Горбунова и Шаретдинова возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору» (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Прокурор из Башкирии может сесть на 15 лет за получение взятки
Во время загрузки произошла ошибка.
13 сентября© Ньюстюб
 Путин рассказал об угрозе Европе
Каким запомнится Николай Караченцов
Умер Николай Караченцов
Певица Шинейд О’Коннор приняла ислам и сменила имя
Бравшая интервью у Путина телезвезда NBC требует $50 млн
Американец выразил готовность сразиться с Нурмагомедовым
Психологи выяснили, почему несчастные отношения трудно закончить
Путин подписал указ о создании Фонда родных языков народов РФ
Прокуратура требует от BlaBlaCar запретить нелегальные перевозки
Спорт
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ Красно-белые имеют в активе всего два очка. Чтобы продолжить борьбу за выход из группы, им необходимо одерживать победы в оставшихся двух играх из трех
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина стала актрисой Девушка исполнила главную роль в новом сериале ТНТ
Недвижимость
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Как сносят Ховринскую больницу: фотогалерея
В чем часто заблуждаются люди, оформляя недвижимость
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Светская жизнь - 13 428
Катрин брак с иностранцем 364
Белая и пушистая Забавные картинки. Мой заключительный выпуск. 279
Львица Страстная И оптимистки попадают в ад. 226
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь