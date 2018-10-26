Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кокорин разрыдался в суде, услышав окончательный приговор
В Антарктиде нашли «безголового куриного монстра» (фото)
Пищевой алкоголизм: 5 способов избавиться от привычки переедать
Российский клуб наказали за поддержку Кокорина
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Россия может ввести санкции против Польши РФ может ввести санкции против политических деятелей Польши из-за сноса памятника советским солдатам
Тимошенко рассказала, что ждет Донбасс, если она победит
Путин предупредил США, Францию и Британию
Жена назвала настоящую причину смерти Караченцова: не рак убил
Последнее желание Караченцова не будет выполнено
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ
Он несчастен в «Коламбусе». Бобровский уже не против обмена
«Очень тревожные данные»: Песков о данных Минобороны
В России одобрили новый налог для граждан
Перед смертью Караченцов хотел видеть называвшуюся его любовницей
Михалкова рассказала о своей тяжелой болезни - СМИ
Лиа Ахеджакова отреагировала на смерть Караченцова
Реакция Путина на смерть Караченцова
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
11Лучшие фото звезд
13:02 (мск), источник: РИА Новости

В Башкирии три прокурора проходят по делу о взятках

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В прокуратуре Башкирии идут проверки после задержания первого замглавы ведомства Олега Горбунова за взятку в 10 миллионов рублей, расследование идет еще в отношении двух прокуроров, следует из пресс-релиза Генпрокуратуры.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По данным надзорного ведомства, следствие вышло на Горбунова, расследуя связь его подчиненного с депутатом-«решальщиком».

Сейчас Горбунов уволен из органов, отмечает ГП РФ. Как сообщал Следственный комитет, его задержали в московском аэропорту Шереметьево при попытке улететь за границу.

Вместе с ним по делу проходит замначальника управления прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов, а также, как сообщает Генпрокуратура, еще один прокурор: «Изобличен в преступлении и привлечен к уголовной ответственности прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин».

Как сентябре сообщала газета «Коммерсант», Гарифуллин задержали при получении более пяти миллионов рублей взятки. Следствие полагает, что деньги за покровительство ему передал известный в городе предприниматель и депутат горсовета Вадим Рамазанов.

«В ходе расследования уголовного дела были установлены обстоятельства, способствовавшие изобличению в противоправных деяниях первого заместителя прокурора республики Олега Горбунова», — отмечает Генпрокуратура.

Проверки в отношении «иных лиц органов прокуратуры Республики Башкортостан» продолжаются. Как подчеркивают в ГП РФ, они ведутся по инициативе самой Генпрокуратуры.

 Из жизни ушел Николай Караченцов
Воевать по-крупному. Армия США готовится штурмовать города-миллионники
Звезда и смерть: памяти Николая Караченцова
Топилин назвал источник сведений о беспрецедентном росте зарплат
Выброшенные на берег «куски пластика» оказались яйцами скатов
Вулкан в Эквадоре стал издавать странные звуки
Ведущие мировые державы бьются за 13 подводных вулканов
ВЦИОМ: россияне одобряют инициативу «Великие имена России»
Первый зампрокурора Башкирии задержан при попытке бегства из РФ
Спорт
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ Красно-белые имеют в активе всего два очка. Чтобы продолжить борьбу за выход из группы, им необходимо одерживать победы в оставшихся двух играх из трех
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Ховринскую больницу в Москве снесут к концу февраля
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Светская жизнь - 13 478
Катрин брак с иностранцем 424
Белая и пушистая Забавные картинки. Мой заключительный выпуск. 345
Львица Страстная И оптимистки попадают в ад. 231
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь