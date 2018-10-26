Кремль поддержал позицию саудовских властей по делу об убийстве журналиста

Источник: РИА "Новости"

«Мы слышали заявление королевской семьи с осуждением этого убийства, о непричастности королевской семьи к этому. Все остальное — это вопрос расследования, которого желает и сама королевская семья. Мы это приветствуем», — уточнил он. При этом Песков назвал «неуместным» вопрос, верят ли в Кремле заявлениям саудовских монархов о непричастности к «делу Хашкаджи».

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи перестал выходить на связь 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В консульстве он планировал получить документы, необходимые для заключения брака с гражданкой Турции. Невеста ждала его у здания консульства более пяти часов в день исчезновения. Позже ей сообщили, что Хашкаджи ушел. Власти Саудовской Аравии настаивали, что Хашкаджи пропал уже после того, как покинул здание. В здании прошли обыски. Associated Press указывало, что полиция нашла улики, указывающие на то, журналист был убит в здании консульства.