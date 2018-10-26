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13:47 (мск), источник: Lenta.Ru

ФСБ заняла у главы Крыма на взятки

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что регулярно одалживает ФСБ деньги для задержания взяточников с поличным. Так он прокомментировал арест своего заместителя Виталия Нахлупина по делу о коррупции, сообщает «Крыминформ».

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Источник: AP 2018

«За последнее время таких задержаний было много. Только со своей стороны направил более восьми эпизодов по взяточничеству за этот год. В том числе и свои деньги давал на то, чтобы реализовывали эти мероприятия», — отметил политик.

В июле текущего года Аксенов, по его словам, был на приеме у директора ФСБ Александра Бортникова и просил, чтобы спецслужбы как можно быстрее возвращали ему долги.

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Он уточнил, что сейчас вещественными доказательствами являются два миллиона рублей из его собственных средств, и признался, что «ограничен в ресурсах».

Вице-премьера Крыма Нахлупина задержали 17 октября в Москве и на следующий день, как передавал ТАСС, заключили под стражу. По данным источника агентства в следственных органах, чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Кроме Нахлупина, в деле фигурируют бывший первый заместитель председателя комитета конкурентной политики Ярослав Сливка и бывший замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский. В даче взятки обвиняется предприниматель Елена Чернышева.

По утверждению Аксенова, в деле Нахлупина, Сливки и Дукорского речь шла не о хищении средств из республиканского бюджета, а о групповом вымогательстве денег у подрядчиков за проведение конкурсных процедур.

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