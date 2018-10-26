Российского депутата оштрафовали на пять тысяч рублей за избиение женщины

«Виктор Семенов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (“Побои”), и ему назначено наказание в виде штрафа», — рассказали журналистам в суде.

По данным Znak.com, инцидент произошел в мае прошлого года, когда Семенов отмечал свой день рождения. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат избил соседку, которая сделала ему замечание за курение на балконе.

В результате женщина была госпитализирована и провела в больнице больше месяца. У нее диагностировали внутричерепную гематому. По словам адвоката пострадавшей, депутат Семенов даже не принес ей извинений, заявив, что ударил ее случайно.