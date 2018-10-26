В Турции две женщины провалились под асфальт
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В турецком городе Диярбакыр камеры наблюдения зафиксировали, как две женщины провалились под асфальт. Видео опубликовано на
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В турецком городе Диярбакыр камеры наблюдения зафиксировали, как две женщины провалились под асфальт. Видео опубликовано на
На кадрах видно, что женщины шли по улице и разговаривали, когда под их ногами провалился асфальт. На помощь пострадавшим прибежали очевидцы.
По данным СМИ, пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.