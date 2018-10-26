Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Делегация из США прибыла в Донбасс и высказалась о происходящем
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно)
Пищевой алкоголизм: 5 способов избавиться от привычки переедать
Знаменитый врач объяснил, почему нельзя пить 2 литра в день
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
Тимошенко рассказала, что ждет Донбасс, если она победит
Путин предупредил США, Францию и Британию
Смертельно больные Сенчукова и Рыбин покинули РФ и высказались
В Турции зверски избили россиянку: она в коме
СМИ: Конте договорился о расторжении контракта с «Челси»
Бывший тренер «Спартака» феерит: обзор матчей ЛЕ
В США приняли решение о судьбе гонорара Нурмагомедова за бой
Поживший в РФ: "Русские изменили мое мнение о них"
Перед смертью Караченцов хотел видеть называвшуюся его любовницей
Михалкова рассказала о своей тяжелой болезни - СМИ
Лиа Ахеджакова отреагировала на смерть Караченцова
Реакция Путина на смерть Караченцова
Фоторепортажи
12Наводнение на Кубани
8Рим завалило льдом
14:28 (мск), источник: РИА Новости

В Турции две женщины провалились под асфальт

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В турецком городе Диярбакыр камеры наблюдения зафиксировали, как две женщины провалились под асфальт. Видео опубликовано на Youtube-канале новостного агентства DHA.

Наверх

На кадрах видно, что женщины шли по улице и разговаривали, когда под их ногами провалился асфальт. На помощь пострадавшим прибежали очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным СМИ, пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.

 Из жизни ушел Николай Караченцов
Воевать по-крупному. Армия США готовится штурмовать города-миллионники
Звезда и смерть: памяти Николая Караченцова
Глава Крыма попросил ФСБ вернуть деньги, выделенные «на взятки»
Выброшенные на берег «пластиковые мешки» оказались яйцами скатов
Топилин назвал источник сведений о беспрецедентном росте зарплат
Россияне одобряют инициативу «Великие имена России»
Певица Шинейд О’Коннор приняла ислам и сменила имя
Спорт
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ Красно-белые имеют в активе всего два очка. Чтобы продолжить борьбу за выход из группы, им необходимо одерживать победы в оставшихся двух играх из трех
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Как дизайнеры обустроили однушку в новостройке с гардеробной (фото)
Дети
Женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды мечтала о большой семье (фото)
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь