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18:47 (мск), источник: Ведомости

Эрдоган потребовал от саудовского принца раскрыть виновных в убийстве Хашкаджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от властей Саудовской Аравии назвать имена 18 подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи (Хашогги) и передать их Турции для суда, сообщает газета Daily Sabah.

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Источник: AP 2018

«Где тело Хашкаджи? Кто отдал приказ об убийстве Хашкаджи? 18 человек арестованы. Кто отправил 15 человек в Турцию [для убийства журналиста]? Саудовские власти должны объяснить это», — сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре. Он рассказал, что поговорил с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. «Вы знаете, как заставить людей говорить. Что бы ни случилось с этими 18 людьми, они организовали хитрое дело. Если вы полны решимости развеять подозрения, то ключевым моментом нашего сотрудничества являются эти 18 человек», — процитировал свое обращение к саудовскому принцу Эрдоган.

Он также заявил, что Эр-Рияд должен раскрыть личность местного координатора в Стамбуле, который якобы забрал тело Хашкаджи у саудовских агентов после убийства. По словам Эрдогана, Саудовская Аравия в воскресенье направит в Турцию своего генпрокурора для встречи с его турецким коллегой.

Хашкаджи был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Изначально саудовские власти отрицали факт смерти журналиста, однако 20 октября генпрокурор страны сообщил, что Хашкаджи погиб в результате драки в здании консульства в Стамбуле. Эр-Рияд подчеркивал, что ответственность за убийство несут исключительно участники конфликта.

Власти страны объявили о задержании 18 подозреваемых, своих постов лишились генерал разведки Ахмед Ассири и советник кронпринца Суд аль-Кахтани, кроме того, было объявлено о реформе разведслужбы.

Принц Мухаммед назвал убийство Хашкаджи «отвратительным преступлением, которое не имеет оправдания» и пообещал найти и наказать всех виновных. Саудовские власти пообещали сотрудничать с турецкой стороной в расследовании дела. Позже саудовский генпрокурор сообщил, что данные турецких властей свидетельствуют о преднамеренном убийстве Хашкаджи саудовцами в здании консульства.

Эрдоган заявлял, что у турецких спецслужб есть доказательства того, что убийство Хашкаджи было преднамеренным и жестоким и готовилось саудовцами заранее. По его данным, для этого в консульство прибыла группа из 15 человек. Телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщал, что тело Хашкаджи обнаружено в расчлененном виде с обезображенными чертами лица. Один из источников рассказал, что части тела журналиста найдены в саду у дома саудовского генконсула в Турции.

Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
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