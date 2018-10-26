Раскрыта личность подозреваемого в рассылке бомб в США
Раскрыта личность подозреваемого в рассылке взрывных устройств ряду американских политиков и чиновников. Об этом сообщает NBC News.
Раскрыта личность подозреваемого в рассылке взрывных устройств ряду американских политиков и чиновников. Об этом сообщает NBC News.
Арестованным оказался 56-летний Цезарь
У Сэйока ранее уже были проблемы с законом в штате Флорида. В 2002 году его арестовывали за угрозу сделать бомбу, отмечает телеканал. Однако какой приговор ему тогда вынесли, выяснить не удалось. Его также арестовывали в 1992 и в 2014 годах за мелкие кражи. В 2014-м он попытался вынести из гипермаркета Walmart товаров на сумму в 239 долларов. У Сэйока также были финансовые проблемы: в 2009 году у него изымали имущество, а в 2012 он подал заявление на оформление банкротства.
Двоюродная сестра Сэйока была в шоке от ареста.
Господи! Он всегда был таким приятным, вдумчивым человеком. Я в шоке.
Ранее 26 октября стало известно, что полиция арестовала предполагаемого причастного к рассылке взрывных устройств. До этого сообщалось, что посылки со взрывчаткой, вероятнее всего, были отправлены одним и тем же человеком. Указывалось, что они были собраны по чертежам на сайтах, связанных с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России).
В общей сложности с 22 октября было найдено 12 взрывных устройств. Их направили бывшему госсекретарю и кандидату на пост главы государства Хиллари Клинтон, 44-му президенту США Бараку Обаме, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, сенатору Кори Букеру, актеру Роберту Де Ниро, а также миллиардеру Джорджу Соросу. Члену палаты представителей Максин Уотерс и бывшему
При этом власти не исключают, что подобных посылок может оказаться больше.
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