Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вопрос дня. Может ли собака распознать хозяина на экране?
В Росгвардии пояснили, какие автомобили будут останавливать
Суд арестовал мать ребенка, брошенного в подъезде в Щелкове
Мэр сбил школьника и уехал: в МВД рассказали детали ДТП
Названы сроки начала ипотечного кризиса в России
В ЮАР изобрели кирпичи из человеческой мочиЭкологически чистые и очень твердые
Екатерина Климова показала, как выглядела в детстве
5-летняя дочь Басты покорила поклонников артистичностью
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове
Дана Борисова с дочкой пришла за помощью в шоу Бузовой
Чемпионат России по футболу продолжится тремя матчами 12-го тура
Первый матч Анри в Монако: анонс субботы в европейском футболе
Караченцов и Поргина: любовь, которая спасала жизнь
Образ дня: Маркл в расшитом птицами платье Oscar de la Renta
Перед смертью Караченцов хотел видеть называвшуюся его любовницей
Михалкова рассказала о своей тяжелой болезни - СМИ
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Как умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Фоторепортажи
12СК опубликовал фотографии с места массового убийства в Керчи
12Китай открыл самый длинный мост в мире
03:18 (мск), источник: Интерфакс

Возобновлено железнодорожное сообщение с Сочи по временной схеме

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU — Штормовое предупреждение и режим ЧС продолжают действовать.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

елезнодорожное сообщение с Сочи, прерванное в связи с наводнением, возобновлено по временной схеме, сообщает в субботу сайт «Российские железные дороги».

«В 01:20 по мск открыто движение поездов по временной схеме по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ Краснодарского региона СКЖД, где в связи с наводнением 24—25 октября было прервано движение поездов. Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено», — говорится в сообщении.

По данным РЖД, в 01:45 мск по участку проследовал первый пассажирский поезд № 102 сообщением Адлер — Москва, в котором находится 183 пассажира, в том числе 22 ребенка. За ним проследуют пассажирские поезда № 241 Иркутск — Адлер, № 14 Адлер — Саратов, № 449 Самара — Адлер.

«Железнодорожники предпринимают все меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия непогоды и минимизировать задержку поездов», — говорится в сообщении.

Читайте также
Как Сочи переживает сильные дожди

Как сообщалось, 24 октября по территории Краснодарского края прошел циклон с обильными дождями, в ночь на 25 октября погодные условия ухудшились. На перегоне Греческий-Туапсе смыло насыпь протяженностью 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий-Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя.

Размыв насыпи на примыкании к опоре № 2 (береговой устой) моста на 91-м км федеральной трассы А147 Джубга — Сочи и обвал земляного полотна произошел в ночь на 25 октября из-за обильных осадков и мощного потока паводковых вод. Разрушено около 200 кв. м. автодороги. С 25 октября на месте круглосуточно работает 36 дорожных рабочих и 49 единиц спецтехники.

На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение, а также режим ЧС.

Читайте также: «Помощи мы не видели»: что говорят пассажиры застрявших под Сочи поездов

Следите за развитием темы«Наводнение на Кубани: что происходит в Сочи, Туапсе и Адлере»
Звезда и смерть: памяти Николая Караченцова
Раскрыта личность подозреваемого в рассылке бомб в США
Путин пошутил над севшей на его место главой ХМАО
В стене дома нашли тысячу человеческих зубов
У королевы Елизаветы II умер последний корги
Брат Кокорина объяснил драку с водителем ведущей Первого канала
Непобежденный боец ММА захотел сразиться с Нурмагомедовым
Спорт
Чемпионат России по футболу продолжится тремя матчами 12-го тура «Урал» встретится с «Уфой», «Арсенал» примет на своем поле «Оренбург», а «Ростов» сыграет дома «Анжи»
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Как сносят Ховринскую больницу: фотогалерея
В чем часто заблуждаются люди, оформляя недвижимость
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Дети
Женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды мечтала о большой семье (фото)
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь