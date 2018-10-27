Возобновлено железнодорожное сообщение с Сочи по временной схеме
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU — Штормовое предупреждение и режим ЧС продолжают действовать.
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU — Штормовое предупреждение и режим ЧС продолжают действовать.
елезнодорожное сообщение с Сочи, прерванное в связи с наводнением, возобновлено по временной схеме, сообщает в субботу сайт «Российские железные дороги».
«В 01:20 по мск открыто движение поездов по временной схеме по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ Краснодарского региона СКЖД, где в связи с наводнением
«Железнодорожники предпринимают все меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия непогоды и минимизировать задержку поездов», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 24 октября по территории Краснодарского края прошел циклон с обильными дождями, в ночь на 25 октября погодные условия ухудшились. На перегоне
Размыв насыпи на примыкании к опоре № 2 (береговой устой) моста на 91-м км федеральной трассы А147 Джубга — Сочи и обвал земляного полотна произошел в ночь на 25 октября
На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение, а также режим ЧС.