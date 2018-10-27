Возобновлено железнодорожное сообщение с Сочи по временной схеме

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елезнодорожное сообщение с Сочи, прерванное в связи с наводнением, возобновлено по временной схеме, сообщает в субботу сайт «Российские железные дороги».

«В 01:20 по мск открыто движение поездов по временной схеме по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ Краснодарского региона СКЖД, где в связи с наводнением 24—25 октября было прервано движение поездов. Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено», — говорится в сообщении.

По данным РЖД, в 01:45 мск по участку проследовал первый пассажирский поезд № 102 сообщением Адлер — Москва, в котором находится 183 пассажира, в том числе 22 ребенка. За ним проследуют пассажирские поезда № 241 Иркутск — Адлер, № 14 Адлер — Саратов, № 449 Самара — Адлер.

«Железнодорожники предпринимают все меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия непогоды и минимизировать задержку поездов», — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 24 октября по территории Краснодарского края прошел циклон с обильными дождями, в ночь на 25 октября погодные условия ухудшились. На перегоне Греческий-Туапсе смыло насыпь протяженностью 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий-Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя.

Размыв насыпи на примыкании к опоре № 2 (береговой устой) моста на 91-м км федеральной трассы А147 Джубга — Сочи и обвал земляного полотна произошел в ночь на 25 октября из-за обильных осадков и мощного потока паводковых вод. Разрушено около 200 кв. м. автодороги. С 25 октября на месте круглосуточно работает 36 дорожных рабочих и 49 единиц спецтехники.