Движение по ведущей в Сочи федеральной трассе частично возобновлено

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Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи, которая является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Сочи с остальной частью России, частично восстановлено, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«На 91-м км автодороги Джубга — Сочи частично восстановлено движение для легкового транспорта через мост реки Макопсе, который был перекрыт из-за подтопления. В настоящее время сотрудники ДПС осуществляют регулировку движения», — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем микроблоге Twitter, работы велись круглосуточно. «Мост был открыт за считанные часы, досрочно, — и теперь тысячи людей смогут попасть в Сочи. Благодарю дорожников за их нелегкий, самоотверженный труд», — написал глава региона.

Как сообщалось ранее, движение по мосту было прекращено в 00:40 мск четверга из-за подтопления после обильных дождей. Была размыта насыпь на примыкании к опоре моста через реку, обвалилось земляное полотно, разрушены порядка 200 квадратных метров дороги, подводящей к мосту. В целях безопасности проезд по трассе Джубга — Сочи был временно закрыт, накануне вечером дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы.