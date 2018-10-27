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06:32 (мск), источник: ТАСС

Движение по ведущей в Сочи федеральной трассе частично возобновлено

КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/ — Губернатор Краснодарского края сообщил, что работы велись круглосуточно.

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Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи, которая является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Сочи с остальной частью России, частично восстановлено, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«На 91-м км автодороги Джубга — Сочи частично восстановлено движение для легкового транспорта через мост реки Макопсе, который был перекрыт из-за подтопления. В настоящее время сотрудники ДПС осуществляют регулировку движения», — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем микроблоге Twitter, работы велись круглосуточно. «Мост был открыт за считанные часы, досрочно, — и теперь тысячи людей смогут попасть в Сочи. Благодарю дорожников за их нелегкий, самоотверженный труд», — написал глава региона.

Как сообщалось ранее, движение по мосту было прекращено в 00:40 мск четверга из-за подтопления после обильных дождей. Была размыта насыпь на примыкании к опоре моста через реку, обвалилось земляное полотно, разрушены порядка 200 квадратных метров дороги, подводящей к мосту. В целях безопасности проезд по трассе Джубга — Сочи был временно закрыт, накануне вечером дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы.

В Краснодарском крае из-за ливней подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушено несколько мостов и подходов к ним. Существуют перебои с электро- и газоснабжением, без воды остался Туапсе, в котором проживают более 60 тыс. человек. Подтоплено свыше 1,8 тыс. домовладений, в которых проживают более 5,3 тыс. человек. По данным местных властей, жертвами непогоды стали шесть человек, в регионе введен режим ЧС.

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