В американской синагоге расстреляли восемь человек
Как минимум восемь человек погибли в результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом в субботу, 27 октября, сообщает местный телеканал KDKA.
Как минимум восемь человек погибли в результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом в субботу, 27 октября, сообщает местный телеканал KDKA.
По данным корреспондента телеканала, гибель восьми человек уже подтверждена, однако жертв может быть больше. Как сообщается, в полицию поступили звонки от забаррикадировавшихся в синагоге людей. Прибывшим на место происшествия правоохранителям удалось вывести некоторых из них, однако часть людей
При этом сами полицейские также попали под обстрел, двое из них были ранены.
Нападавший также получил ранение и был задержан. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал BNS News, стрелявший мужчина был вооружен автоматом.
Отмечается, что в момент атаки в синагоге в районе Сквиррел Хилл находилось много людей.
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