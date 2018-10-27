В американской синагоге расстреляли восемь человек

Источник: AP 2018

По данным корреспондента телеканала, гибель восьми человек уже подтверждена, однако жертв может быть больше. Как сообщается, в полицию поступили звонки от забаррикадировавшихся в синагоге людей. Прибывшим на место происшествия правоохранителям удалось вывести некоторых из них, однако часть людей по-прежнему остается в здании.

При этом сами полицейские также попали под обстрел, двое из них были ранены.

Нападавший также получил ранение и был задержан. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал BNS News, стрелявший мужчина был вооружен автоматом.