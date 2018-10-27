В ДТП с микроавтобусом в Петербурге погибли семь человек

«Столкнулись минивэн и легковушка. Погибли шесть человек, еще один пострадал», — рассказал «РИА Новости» представитель оперативного штаба. Позже источник ТАСС в экстренных службах сообщил о том, что на месте ДТП найдено тело седьмого погибшего.