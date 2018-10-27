В ДТП с микроавтобусом на ЗСД погибли шесть человек: https://t.co/epXdsg01Zp pic.twitter.com/VpWekV2eqk— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 27 октября 2018 г.
В ДТП с микроавтобусом в Петербурге погибли семь человек
Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на Западном скоростном диаметре в Курортном районе
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