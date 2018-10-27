Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отпуск без конца. Как глава Забайкалья дотанцевалась до отставки
В Росгвардии пояснили, какие автомобили будут останавливать
Дочь Даны Борисовой призналась, что отец поднимал на нее руку
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове
Москвичи нашли альтернативу Москве
В ЮАР изобрели кирпичи из человеческой мочиЭкологически чистые и очень твердые
Красноярский школьник стал финалистом конкурса от создателя Google
Женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина стала актрисой
Иван Ургант взял «молчаливое» интервью у Евгения Цыганова
Пышные формы в маленьком купальнике: 23-летняя опубликовала фото
Девушка неприятно удивлена подаренной квартирой
Корнеплод, который увеличивает поступление кислорода в мозг
Каши, от которых больше вреда, чем пользы
Грачева встретилась с мужем, отрубившим ей кисти рук
Дочь Глаголевой срочно госпитализирована - СМИ
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Как умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Фоторепортажи
12Наводнение на Кубани
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
20:53 (мск), источник: Коммерсантъ

В ДТП с микроавтобусом в Петербурге погибли семь человек

Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Наверх

«Столкнулись минивэн и легковушка. Погибли шесть человек, еще один пострадал», — рассказал «РИА Новости» представитель оперативного штаба. Позже источник ТАСС в экстренных службах сообщил о том, что на месте ДТП найдено тело седьмого погибшего.

Как сообщает сайт городского управления МЧС, в результате столкновения легковая машина загорелась.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного «01» в 17:40. ДТП произошло на 9-м км ЗСД.

 А был ли Рюрик? Историю Руси могут пересмотреть
Владимир Путин сделал неожиданное заявление о Севастополе
В Госдуме заявили, что кораблям НАТО не место в Азовском море
В мексиканской пирамиде нашли «путь в загробный мир»
При нападении на синагогу в США погибли до 11 человек
Джонни Деппа не взяли в новую часть «Пиратов Карибского моря»
Непобежденный боец ММА захотел сразиться с Нурмагомедовым
Звезда и смерть: памяти Николая Караченцова
Спорт
Презентация Бердыева? Как «Рубин» готовится к «Спартаку» «Рубин» сейчас на ходу — 10 матчей без поражений, все лидеры в строю, никаких конфликтов и склок внутри команды
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Как комбинировать разные напольные покрытия: 7 примеров
Дети
Красноярский школьник стал финалистом конкурса от создателя Google Одиннадцатиклассник Артем Кирсанов претендует на победу в престижном международном конкурсе
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь