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21:12 (мск), источник: РИА Новости

При нападении на синагогу в США погибли до 11 человек, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Число погибших при нападении на синагогу в Питтсбурге (США) может составить 11 человек, сообщает местный телеканал KDKA со ссылкой на источники.

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Источник: Reuters

Официальных данных о числе погибших пока нет, однако СМИ сообщали о восьми подтвержденных жертвах. Телеканал NBC сообщил, что как минимум 12 человек получили ранения.

Ранее полиция подтвердила, что подозреваемый задержан, трое полицейских пострадали в перестрелке с ним, в самой синагоге есть многочисленные раненые и убитые. Число жертв представитель полиции не назвал.

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