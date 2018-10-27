При нападении на синагогу в США погибли до 11 человек, сообщили СМИ

Официальных данных о числе погибших пока нет, однако СМИ сообщали о восьми подтвержденных жертвах. Телеканал NBC сообщил, что как минимум 12 человек получили ранения.

Ранее полиция подтвердила, что подозреваемый задержан, трое полицейских пострадали в перестрелке с ним, в самой синагоге есть многочисленные раненые и убитые. Число жертв представитель полиции не назвал.