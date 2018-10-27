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21:58 (мск), источник: ТАСС

Путин сообщил об уничтожении десятков летательных аппаратов возле базы РФ в Сирии

По словам президента, речь идет о порядка 50 сбитых беспилотников.

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Источник: РИА "Новости"

СТАМБУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о продолжающихся атаках террористов из Идлиба.

«Россия оставляет за собой право поддержать сирийское правительство, если из идлибской зоны террористы будут осуществлять провокации», — заявил глава российского государства журналистам по итогам четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле.

При этом он констатировал: «Совсем недавно — я проинформировал об этом коллег — был осуществлен артиллерийский обстрел из идлибской зоны в направлении Алеппо. За последние полтора-два месяца наши силы ПВО сбили возле нашей базы в Хмеймиме 50 летательных аппаратов».

«Все, что мы делаем с нашими турецкими партнерами и друзьями по этому направлению, соответствует целям, которые мы перед собой поставили. Мы хотим обеспечить демилитаризацию идлибской зоны на 15−20 километров с тем, чтобы она была свободна от тяжелого вооружения и от различных радикальных группировок», — отметил Путин.

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По его оценке, «эта работа идет, турецкие партнеры свои обязательства выполняют, хотя не все еще сделано в полном объеме».

«Но мы видим, что это сложная работа и мы намерены дальше сотрудничать с Турцией по этому направлению», — заверил российский лидер.

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