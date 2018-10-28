Грузинский вуз подтвердил, что судья Хахалева отучилась там на правоведа

«Она училась в эти годы (1986−1991 гг.) в нашем университете», — сказал «Интерфаксу» ректор правопреемника сухумского филиала Тбилисского университета Зураб Хонелидзе.

«Это не первый случай, когда к нам приходят и пишут заявления бывшие граждане Советского Союза, которые ныне проживают за пределами Грузии — у нас было около 50 таких заявлений», — сообщил собеседник агентства. — Если по-настоящему учились, выдаем дубликат диплома.

Так он прокомментировал высказывания о том, что Хахалева не имеет высшего юридического образования.

«Это первый и последний раз я делаю комментарий по поводу госпожи Хахалевой», — подчеркнул ректор вуза.

Ранее московский адвокат Алексей Салмин заявил со ссылкой на другого выпускника этого университета, что Хахалева не училась в этом вузе, и значит, её диплом поддельный.

Между тем житель Грузии Кахабер Кахетелидзе, на чьи слова ссылается адвокат Салмин, пояснил «Интерфаксу», что эти годы учился на историческом факультете и на очной форме обучения, а будущая судья окончила другой факультет и училась заочно. «Поэтому вполне очевидно, что я не мог ее знать», — сказал Кахетелидзе.