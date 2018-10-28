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21:56 (мск), источник: Интерфакс

Грузинский вуз подтвердил, что судья Хахалева отучилась там на правоведа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU — В расположенном в Тбилиси Сухумском государственном университете заявили, что диплом судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой настоящий, и она действительно заканчивала вуз в 1991 году по специальности «Правовед».

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«Она училась в эти годы (1986−1991 гг.) в нашем университете», — сказал «Интерфаксу» ректор правопреемника сухумского филиала Тбилисского университета Зураб Хонелидзе.

«Это не первый случай, когда к нам приходят и пишут заявления бывшие граждане Советского Союза, которые ныне проживают за пределами Грузии — у нас было около 50 таких заявлений», — сообщил собеседник агентства. — Если по-настоящему учились, выдаем дубликат диплома.

Так он прокомментировал высказывания о том, что Хахалева не имеет высшего юридического образования.

«Это первый и последний раз я делаю комментарий по поводу госпожи Хахалевой», — подчеркнул ректор вуза.

Ранее московский адвокат Алексей Салмин заявил со ссылкой на другого выпускника этого университета, что Хахалева не училась в этом вузе, и значит, её диплом поддельный.

Между тем житель Грузии Кахабер Кахетелидзе, на чьи слова ссылается адвокат Салмин, пояснил «Интерфаксу», что эти годы учился на историческом факультете и на очной форме обучения, а будущая судья окончила другой факультет и училась заочно. «Поэтому вполне очевидно, что я не мог ее знать», — сказал Кахетелидзе.

Летом 2017 года получила широкий резонанс история с дипломом судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой, которая оказалась в центре внимания СМИ после сообщений о свадьбе дочери. В сентябре 2017 года председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк сообщил «Интерфаксу», что совет провел проверку и пришел к заключению, что публикации в СМИ о судье Хахалевой, ее якобы поддельном дипломе и «золотой» свадьбе ее дочери в Краснодаре не соответствовали действительности.

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