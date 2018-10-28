Грузинский вуз подтвердил, что судья Хахалева отучилась там на правоведа

«Она училась в эти годы (1986−1991 гг.) в нашем университете», — сказал «Интерфаксу» ректор правопреемника сухумского филиала Тбилисского университета Зураб Хонелидзе.
«Это не первый случай, когда к нам приходят и пишут заявления бывшие граждане Советского Союза, которые ныне проживают за пределами Грузии — у нас было около 50 таких заявлений», — сообщил собеседник агентства. — Если по-настоящему учились, выдаем дубликат диплома.
«Это первый и последний раз я делаю комментарий по поводу госпожи Хахалевой», — подчеркнул ректор вуза.
Ранее московский адвокат Алексей Салмин заявил со ссылкой на другого выпускника этого университета, что Хахалева не училась в этом вузе, и значит, её диплом поддельный.
Между тем житель Грузии Кахабер Кахетелидзе, на чьи слова ссылается адвокат Салмин, пояснил «Интерфаксу», что эти годы учился на историческом факультете и на очной форме обучения, а будущая судья окончила другой факультет и училась заочно. «Поэтому вполне очевидно, что я не мог ее знать», — сказал Кахетелидзе.
Летом 2017 года получила широкий резонанс история с дипломом судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой, которая оказалась в центре внимания СМИ после сообщений о свадьбе дочери. В сентябре 2017 года председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк сообщил «Интерфаксу», что совет провел проверку и пришел к заключению, что публикации в СМИ о судье Хахалевой, ее якобы поддельном дипломе и «золотой» свадьбе ее дочери в Краснодаре не соответствовали действительности.