Момент провала «Камаза» под землю в Казани попал на видео
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором видно, как ассенизаторский «Камаз» проваливается под землю на проспекте Амирхана в Казани.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором видно, как ассенизаторский «Камаз» проваливается под землю на проспекте Амирхана в Казани.
Над промываемым участком просел грунт, и спецмашина попала в образовавший провал.
«Камаз» вытащили из ямы, никто не пострадал. В мэрии Казани отметили, что восстановление поврежденного участка займет от трех дней до недели.