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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Момент провала «Камаза» под землю в Казани попал на видео

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором видно, как ассенизаторский «Камаз» проваливается под землю на проспекте Амирхана в Казани.

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Над промываемым участком просел грунт, и спецмашина попала в образовавший провал.

«Камаз» вытащили из ямы, никто не пострадал. В мэрии Казани отметили, что восстановление поврежденного участка займет от трех дней до недели.

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