Момент провала «Камаза» под землю в Казани попал на видео

Момент провала «Камаза» под землю в Казани попал на видео

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором видно, как ассенизаторский «Камаз» проваливается под землю на проспекте Амирхана в Казани.