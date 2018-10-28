Адвокат репера Гуфа раскрыл подробности нападения на музыканта

«По всей видимости, это спланированное преступление, так как злоумышленники пригласили его в заведение под видом организации выступления. Впоследствии его отвели в отдельное помещение, выставили вооруженную охрану и жестоко избили», — рассказал Жорин.

Он добавил, что у рэпера также украли крупную сумму денег. В результате нападения артист получил сотрясение мозга. Кроме того, у него сломаны два ребра, и возможны другие повреждения внутренних органов.

В настоящий момент следствие пытается получить видеозаписи с камер наблюдения и установить личность нападавших. Жорин отметил, что попросил начальника ГУ МВД Москвы взять расследование нападения на контроль.

Ранее, 28 октября, стало известно, что Гуф избит в московском клубе.