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02:05 (мск), источник: РИА Новости

Пострадавшую от укуса львицы девочку переведут в краснодарскую больницу

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Девочка, пострадавшая от нападения львицы в цирке Краснодарского края, будет переведена на лечение в Краснодар, такое поручение дал глава региона Вениамин Кондратьев.

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Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что во время представления 28 октября в передвижном цирке в селе Успенском Успенского района Краснодарского края львица напала на девочку. Животное через ограждение набросилось на ребёнка, сидевшего в первом ряду.

В результате ребёнок с рваными ранами лица и другими повреждениями был доставлен в реанимационное отделение больницы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«За пострадавшим от укуса львицы ребенком из Краснодара выслали реанимобиль с бригадой врачей. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил министерству здравоохранения края оказать пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь». — говорится в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

Сообщается, что девочка была оперативно доставлена в Успенскую центральную районную больницу и прооперирована. «Сейчас состояние пациентки стабильное. По поручению главы региона девочка будет переведена в Краснодар, где врачи детской краевой клинической больницы окажут ей высококвалифицированную медпомощь», — отмечается в сообщении.

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