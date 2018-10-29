Пострадавшую от укуса львицы девочку переведут в краснодарскую больницу

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что во время представления 28 октября в передвижном цирке в селе Успенском Успенского района Краснодарского края львица напала на девочку. Животное через ограждение набросилось на ребёнка, сидевшего в первом ряду.

В результате ребёнок с рваными ранами лица и другими повреждениями был доставлен в реанимационное отделение больницы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«За пострадавшим от укуса львицы ребенком из Краснодара выслали реанимобиль с бригадой врачей. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил министерству здравоохранения края оказать пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь». — говорится в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.